Проект Ту-160М2: "лебеденку" расправляют крылья



Советский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160, 1991 год

Источник: Алексей Федосеев/РИА «Новости» Советский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160, 1991 годИсточник: Алексей Федосеев/РИА «Новости»

Как узнал "БИЗНЕС Online", программа воссоздания производства стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 прошла через знаковый этап. Хранившийся почти с советских времен задел бомбера с заводским номером 804 отбуксирован в цех окончательной сборки. По всей видимости, доводка этой машины до летного состояния станет проверкой того, способна ли нынешняя Россия вообще строить такие сложные системы.

"Смотрели на меня как на идиота..."

В условиях отсутствия в "больших" СМИ конкретной информации по проекту Ту-160М2 продолжает радовать позитивными новостями многотиражка "Вперед!" - печатный орган Казанского авиационного завода им. Горбунова - филиала ПАО "Туполев" (КАЗ). В одном из номеров газета сообщает о событии, "которое по праву можно назвать историческим", - фюзеляж Ту-160 с заводским номером 804 отбуксирован с участка внестапельной сборки цеха №4 в цех окончательной сборки.

Дело в том, что после 1992 года, когда выпуск Ту-160 (неофициальное название - "Белый лебедь") был остановлен, на КАЗе оставалось четыре задела, находившихся в разной степени готовности. Один был достроен и сдан в 2000 году, второй - в 2008-м. Между тем от этих заделов могли и вовсе избавиться. Это отдельная драматическая история. Кое-что о событиях тех лет "БИЗНЕС Online" рассказал советник премьер-министра РТ Назир Киреев: "Когда Борис Николаевич Ельцин объявил, что правительство больше не будет закупать Ту-160, ваш покорный слуга по поручению Минтимера Шариповича Шаймиева поехал в Москву, ведь заводу надо было чем-то жить. Пробили постановление, в котором, помимо моментов, связанных с поддержкой завода, был вопрос о том, чтобы сохранить четыре задела, находившихся в разной степени готовности. В итоге мы их отстояли и когда на заводе работы не было, протолкнули достройку двух самолетов. Мы знали ценность этих заделов, убеждали кого надо. В Москве все смотрели на меня как на идиота: а зачем это нужно?! Были люди, которые хотели... там много цветных металлов, лом получился бы очень таким... Все могло быть, ведь оснастку Ту-160, по сути, уничтожили".

Видимо, не зря авторы "Вперед!" отмечают, что "многое из оснастки пришлось подготовить заново".

Да, мы можем

Машина №804 станет прообразом Ту-160М2, ведь с нуля, по полному циклу, новый бомбардировщик смогут изготовить в лучшем случае в 2021 году. В феврале министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров подтвердил "БИЗНЕС Online" предположения о том, что первым Ту-160М2 станет задел: "Нам надо поднять первый самолет в 2018 году из задела". Темп выпуска составит две-три машины в год.

Как мы уже писали, в 2018-м поднимут скорее не полноценный Ту-160 в новом обличье, а его прообраз. Это будет пока лишь демонстрация того, что КАЗ и Россия в целом в состоянии повторить технологии более чем 30-летней давности с некоторыми современными вариациями. Ведь, как заявил президент "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК) Юрий Слюсарь, сами опытно-конструкторские работы (ОКР) по Ту-160М2 завершатся только в 2021 году.

Например, как заявили в концерне "Радиоэлектронные технологии", новый комплекс бортового оборудования будет создан к 2020 году. Речь идет о разработке новых систем связи, радиоэлектронной борьбы, навигации, управления вооружением, контроля. На ПАО "Кузнецов" только началась серийная сборка новых двигателей для стратега - НК-32-02. Сегодня для бомбера разрабатывается крылатая ракета большой дальности - Х-БД. Известно, что ее предшественница - ракета Х-101 с обычным зарядом имеет дальность 3 тыс. километров. У новой ракеты дальность будет значительно больше...

Только в апреле на КАЗе вновь спустя более чем два десятка лет запустили участок электронно-лучевой сварки. Речь идет о вакуумном отжиге и сварке узлов из титана, для чего некогда использовались уникальные установки электронно-лучевой сварки (ЭЛУ-24) и отжига (УВН-45). "Осуществляется первая промышленная, или боевая, сварка лонжерона для первого серийного самолета, - говорил, будучи в Казани, заместитель министра обороны Юрий Борисов. - Будем ждать результатов - комиссия проверит качество всех швов, доложит нам. Все предварительные сварки показывали, что технология восстановлена... Проделана огромная работа, мы уже несколько раз обращались со словами благодарности ко всей промышленности, которая в достаточно короткие сроки, с опережением ранее намеченных графиков, восстановила технологические процессы, связанные с воспроизводством самолета Ту-160М2".

Рождение нового коллектива

Как пишет "Вперед!", транспортировке предшествовал ряд "завершающих работ". Работа была организована почти в круглосуточном режиме, подчеркивают авторы. Среди прочего, нужно было сформировать и испытать гермокабину, собрать консоли и стыковать их с поворотным узлом, выполнить сборочно-монтажные работы по каркасу самолета, испытать на герметичность кессон-баки и смонтировать ряд самолетных систем.

"Все с особым вниманием смотрят, как самолет встает на шасси, - передается в статье атмосфера волнующего момента. - Тягач на жесткой сцепке тянет самолет. "Белый лебедь" получил новое место базировки на несколько месяцев". Кстати, о шасси. На фото в статье его прекрасно видно. Но, как говорит источник "БИЗНЕС Online" в авиапроме, у стоявших на стапелях заделов никаких шасси не было. Видимо, для перекатки установили шасси от боевой (то есть одной из серийных) машины.

"Коллектив всегда стоял за то, чтобы заделы и стапеля Ту-160 не трогать, - говорит источник. - Да, срок хранения у них, наверное, есть, ведь есть какие-то резиновые изделия, герметики - они стареют, а так для фюзеляжа срока нет. На заводе, кстати, и четыре задела Ту-22М3 стоят, причем на улице, а эти агрегаты были в цехах, под крышей с ними за 25 примерно лет ничего особенного не могло случиться".

Авторы "Вперед!" подчеркивают, что перекатка в цех окончательной сборки - "итог большого сплоченного труда конструкторов, технологов, мастеров и рабочих... Делать что-то впервые всегда очень ответственно, здесь и отработка действий, и формирование понимания, как надо делать, и создание сплоченного коллектива, способного реализовывать поставленные задачи".

"Эта машина для нас особая, - приводятся слова руководящего работами по 804-й машине первого заместителя директора КАЗа Зуфара Миргалимова. - Работа на первом самолете в объеме агрегатно-сборочных производств помогла создать коллектив, который станет основой будущего производства. Конечно, много шишек набили. Но главное - результат: молодые ребята - те, которые о строительстве Ту-160 знали только в теории, - научились строить этот самолет и оттачивают свое мастерство. Впереди не менее важный этап - это сборка 804-й машины в объеме окончательной сборки и передача ее в октябре на ЛИС".

Как сообщил на днях официальный блог ОАК, до выкатки обновленного Ту-160 осталось всего несколько месяцев.

Тимур Латыпов