Украинской технике нашли российского разработчика



Самолет Ан-26, созданный на базе самолета Ан-24

Источник: www.aviation.com.ua Самолет Ан-26, созданный на базе самолета Ан-24Источник: www.aviation.com.ua

Поддержанием летной годности самолетов "Антонов" в РФ может заняться ГосНИИ ГА

На фоне не стихающего конфликта с Киевом Москва продолжает искать способы продления ресурса самолетов украинского семейства "Антонов" — в РФ используются около 400 таких воздушных судов. Как стало известно “Ъ”, статус разработчика по Ан-24/26 может получить Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ГосНИИ ГА). По данным “Ъ”, того же статуса добивается структура группы "Волга-Днепр", эксплуатанта крупнейшего в мире серийного грузового самолета Ан-124 "Руслан". Но у нее в результате могут возникнуть проблемы с полетами за рубежом.

Как выяснил “Ъ”, Росавиация может аккредитовать в качестве организации—разработчика самолетов семейства "Антонов" ГосНИИ ГА. Такое решение обсуждается на фоне многочисленных запросов, поступающих в Росавиацию от эксплуатантов этих судов, рассказали источники “Ъ”. В Росавиации отказались от комментариев. Сейчас в летной годности в РФ числятся около 400 судов производства КБ "Антонов" (всего 12 типов с учетом легкого многоцелевого Ан-2). Самыми распространенными остаются самолеты вместимостью более девяти человек — Ан-24 и Ан-26 (всего 236 самолетов), следует из данных ГосНИИ ГА. Держателем сертификата типа выступает украинское ГП "Антонов". Производитель обязан непрерывно поддерживать действие сертификата, оказывать авторское сопровождение в процессе производства, эксплуатации и ремонта техники. Но после разрыва отношений авиапрома РФ и Украины украинская сторона не отвечает на запросы или затягивает прохождение технических процедур.

Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, уточняет: функции разработчика будут переданы ГосНИИ ГА только в отношении наиболее распространенных моделей — Ан-24 и Ан-26. В таком случае, говорят источники “Ъ” в одной из авиакомпаний, у эксплуатантов не должно возникнуть сложностей, поскольку самолеты летают внутри РФ. От официальных комментариев перевозчики отказались.

При этом, по данным “Ъ”, статус организации разработчика воздушных судов "Антонова" также может запросить одна из зарегистрированных в Германии дочерних структур ГК "Волга-Днепр" — эксплуатанта крупнейшего в мире серийного грузового коммерческого самолета Ан-124–100 "Руслан". Сейчас в парке компании 12 самолетов такого типа. С 2016 года "Волга-Днепр" пытается организовать техобслуживание судов в обход их украинского разработчика, не выполнявшего свои обязанности своевременно. Кроме того, исполнение контрактов затягивается из-за введения на Украине новой процедуры согласования: Киев требует от компаний предоставлять гарантии, что продукция не будет использоваться в РФ в военных целях.

В 2016 году обсуждался вариант, при котором продлением ресурса и обеспечением жизненного цикла "Русланов" может заняться ОАО "Авиационный комплекс имени Ильюшина" (входит в ОАК). В марте 2017 года совет директоров ОАО одобрил соответствующую сделку с ульяновской "Авиастар-СП" (обладает технологией производства Ан-124–100 и поддерживает летную годность этих судов, находящихся в ведении Минобороны). В июне заместитель главы Минпромторга Олег Бочаров говорил, что РФ освоила самостоятельный ремонт самолетов Ан-124–100 и в ближайшее время закончит освоение ремонта их двигателей. Затем РФ планирует развивать линейку этих машин с использованием тяжелых авиадвигателей собственной разработки ПД-35.

В "Антонове", компании "Волга-Днепр" и ОАК на запросы “Ъ” не ответили. Но в середине 2016 года "Антонов" заявлял, что не будет передавать права на обслуживание Ан-124–100 "Руслан" российским авиакомпаниям и конструкторам. В случае вывода Ан-124–100 из-под надзора "Антонова" предприятие грозилось обратиться в международные авиационные организации и снять с себя ответственность за безопасную эксплуатацию этих самолетов на международных линиях (см. “Ъ-Онлайн” от 8 сентября 2016 года).

Эксперт портала Aviation Explorer Владимир Карнозов говорит, что уже были случаи, когда производитель прекращал деятельность, а эксплуатация его техники продолжалась,— например, голландская Fokker или шведская Saab, которая остановила выпуск гражданских самолетов. Однако ситуация с украинским авиапромом, уточнил эксперт, "сильно политизирована", поэтому гарантировать, что эксплуатация Ан-124–100 будет беспрепятственной, сложно.

Елизавета Кузнецова