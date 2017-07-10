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Контракт на 115 вертолетов Black Hawk для Саудовской Аравии

11.07.2017 bmpd.livejournal.com 149 0
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Как сообщает журнал "Jane's Defence Weekly" в статье Gareth Jennings "DoD procures new Black Hawk helos worth USD3.8 billion for US and Saudi Arabia", министерство обороны США 30 июня 2017 года выдало компании Sikorsky Aircraft (принадлежащей корпорации Lockheed Martin) смешанный контракт стоимостью 3,8 млрд долл на поставку 257 вертолетов Black Hawk для армейской авиации США и для Саудовской Аравии.

Многоцелевой вертолет Sikorsky UH-60L Black Hawk армейской авиации Саудовской Аравии, 2014 год (с) twitter.com/MbKS15

Контракт включает поставку 142 многоцелевых вертолетов UH-60M Black Hawk армейской авиации США, а также 115 вертолетов Black Hawk, которые должны быть поставлены по линии межправительственных иностранных военных продаж Foreign Military Sales (FMS) национальной гвардии Саудовской Аравии - 40 многоцелевых UH-60M и 75 медико-эвакуационных НН-60М. Поставка министерству обороны США должна быть произведена к 30 июня 2022 года.

Контракт включает опцион еще на 103 вертолета (без указания распределения по конкретным получателям) стоимостью 2,8 млрд долл.

Ранее армия США законтрактовала для себя в общей сложности 1375 вертолетов модификации UH-60M.

Вертолет Sikorsky S-70i International Black Hawk МВД Саудовской Аравии над мечетью аль-Харам и башней Абрадж аль-Бейт в Мекке, июнь 2017 года (с) twitter.com/Mal_hothaly
10.07.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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Страны
Саудовская Аравия
США
Продукция
UH-60
Компании
Lockheed-Martin
Sikorsky Aircraft
Проекты
Медицина

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