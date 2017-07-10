Израильтяне научили дронов воевать в городе



БЛА TIKAD

Источник: Duke Robotics БЛА TIKADИсточник: Duke Robotics

Вооруженные пулеметами и гранатометами коптеры будут уничтожать вражеских снайперов

Израильские военные заказали американо-израильской компании партию компактных беспилотников-коптеров, предназначенных для ведения городских боев. БЛА TIKAD могут нести стандартное стрелковое вооружение и могут быстро обнаруживать и ликвидировать огневые точки противника. По оценкам экспертов, такие дроны не заменят собой пехотинцев и спецназовцев, но значительно повысят возможности подразделений в бою.

БЛА TIKAD представляет собой коптер с восемью пропеллерами, способный нести самое разное пехотное вооружение — от штурмовой винтовки до 40-миллиметрового гранатомета. Главное отличие этого БЛА от коммерческих моделей заключается в наличии специальной платформы, которая позволяет гасить отдачу при выстреле и вести прицельный огонь по противнику.

Новые беспилотники предназначены в первую очередь для поиска и уничтожения боевиков в городских кварталах с плотной застройкой и большим количеством мирных жителей. По уверениям разработчиков из компании Duke Robotics, в условиях плотной застройки коптер зачастую обладает большей степенью свободы, чем наземный робот.

Основные цели для TIKAD — снайперы, расчеты минометов, гранатометчики, засевшие на крышах строений. В населенных пунктах даже горстка боевиков на выгодной позиции может легко парализовать действия целого батальона. С такими условиями израильские военные регулярно сталкиваются в секторе Газы, а американцы — в Ираке и Афганистане.

TIKAD может переноситься расчетом из двух человек или перевозиться на армейском внедорожнике. При контакте с противником подразделение занимает оборону и выпускает беспилотники. Коптер не имеет искусственного интеллекта, который мог бы выполнять роль автопилота, поэтому оператор не только ведет огонь, но и управляет полетом. Зато это сильно удешевляет систему.

Первыми покупателями TIKAD стали израильские военные. Но к ним уже присматриваются и американцы. Вооруженные беспилотники могут пригодиться и полицейскому спецназу.

Эксперт в области беспилотной летательной техники, редактор отраслевого журнала UAV.ru Денис Федутинов рассказал «Известиям», что оснащение оружием БЛА даже малого класса представляет собой один из современных трендов в развитии беспилотной авиационной техники.

— Минимизация продолжительности цикла «обнаружение–поражение» играет критически важную роль в эффективности действий сил и средств как в условиях боевых действий, так и при проведении антитеррористических операций, — отметил специалист.

По словам Дениса Федутинова, наличие средств поражения непосредственно на борту БЛА имеет весьма существенное значение.

— Раньше дроны обнаруживали противника, а затем командир подразделения запрашивал огневую поддержку артиллерии либо авиации, – сказал эксперт. – Это дорого и зачастую приводит к разрушению постройки и гибели невинных людей. Наличие на дроне вооружения позволяет решить задачу максимально оперативно малой кровью.

Денис Федутинов добавил, что над задачей оснащения БЛА оружием в настоящем время работают разработчики не только в США и Израиле, но и в России, и в Белоруссии

Израильский спецназ уже применял изделия Duke Robotics в 2015 году. Однако тогда это был прототип — обычный коммерческий дрон со снайперской винтовкой, который мог находиться в воздухе не более 5 минут.

Николай Сурков Дмитрий Литовкин