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ВЭБ и Ростех объявили о запуске работы НПО "Конверсия"

11.07.2017 ЦАМТО 344 0
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Внешэкономбанк

ЦАМТО, 10 июля. ВЭБ и Ростех в ходе 8-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2017 рассказали президенту РФ Владимиру Путину о задачах и миссии агентства НПО "Конверсия".

Созданное ВЭБом совместно с Госкорпорацией Ростех агентство НПО "Конверсия" призвано содействовать продвижению высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, производимой организациями ОПК, на российском и международном рынках.

"Агентство – проводник для предприятий ОПК к "умным деньгам" ВЭБа, инструмент подготовки и управления проектами. ВЭБ создает удобную ИТ-платформу, которая позволит предприятиям ОПК размещать информацию об их продукции, а покупателям – получать ее и оперативно использовать в своих закупках. Создание данной площадки (Marketplace) будет учитывать последние международные технологические тенденции и при этом предоставлять возможности проведения закупок в рамках законодательства", – подчеркнул председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков.

"ИННОПРОМ в этом году стал для Ростеха точкой старта работы флагманского проекта – НПО "Конверсия". На выставке намечен целый ряд встреч с представителями промышленных предприятий с целью поиска перспективных проектов и продуктов в рамках диверсификации предприятий ОПК. При этом речь идет как о перспективных серийных продуктах, так и о решениях на уровне опытной разработки. Мы нацелены расширять этот список и приглашаем компании к сотрудничеству", – отметил генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. По его словам, "Конверсия" станет "единым окном" для доступа к комплексу услуг на всех стадиях проекта: от бизнес-идеи до финансирования предпроектных и инвестиционных стадий проекта, и последующей поддержки продаж, в том числе на экспорт".

НПО "Конверсия" также будет помогать инициаторам проектов в подготовке заявок на получение мер государственной поддержки.

НПО "Конверсия" уже ведет работу по отбору проектов по следующим перспективным направлениям:

- "Умный город" в рамках программы "Цифровая экономика России"

- медтехника и медоборудование

- решение экологических проблем

- энергетика

- информационно-коммуникационные технологии

- гражданское машиностроение

Принцип отбора проектов: на текущий момент команда НПО "Конверсия" завершила первичный анализ рынков и начала отбор и подготовку пилотных проектов по ряду стратегических направлений. Приоритетные рынки для работы НПО "Конверсия" отличаются высокими темпами развития, высокой емкостью и технологическим соответствием предприятиям ОПК. Помимо этого, одним из ключевых критериев отбора проектов является возможность вовлечения сразу несколько предприятий ОПК, высокий потенциал импортозамещения и выхода на новые рынки, технологическое и ценовое преимущество.

Агентством разрабатываются консалтинговые и образовательные программы и услуги для предприятий ОПК. Они помогут вовлечь и мотивировать ключевой персонал, создать задел для подготовки и реализации проектов следующего периода.

Сообщение размещено в отрытом доступе на сайте ВЭБ.
10.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Россия
Компании
Ростех
Персоны
Путин Владимир
Чемезов Сергей

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