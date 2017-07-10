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Российские космонавты выведут на орбиту микроспутники в честь юбилея запуска "Спутника-1"

11.07.2017 ТАСС 143 0
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Космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин
Космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин
Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Выход в открытый космос осуществят в середине августа Федор Юрчихин, который сейчас работает на станции, и Сергей Рязанский, который прилетит на МКС в составе следующей экспедиции

ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК /Московская область/, 10 июля. /ТАСС/. Российские космонавты посвятят 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли вывод на орбиту микроспутников во время выхода в открытый космос, который состоится в августе, сообщил на пресс-конференции в Звездном городке российский космонавт Сергей Рязанский.

"Во время выхода у нас планируется как один из пунктов программы запуск нескольких научных микроспутников. Вполне символично, пусть не в октябре, так в августе, что другие путники полетят из наших рук", - сказал он.

"Мне очень приятно, что к запуску первого спутника был причастен мой дедушка Михаил Сергей Рязанский, главный конструктор. И сигнал первого спутника - его работа. Отметим этот юбилей ударной работой на станции", - сказал он.

Выход в открытый космос в рамках российской программы осуществят в середине августа Федор Юрчихин, который сейчас работает на станции, и Рязанский, который прилетит на МКС в составе следующей экспедиции. Космонавты должны будут очистить один из иллюминаторов российского сегмента МКС, демонтировать оборудование с образцами, на которых проверяют воздействие условий космического пространства, отремонтировать узконаправленную антенну на служебном модуле "Звезда". Также ожидается, что россияне запустят в открытый космос первый российский наноспутник, созданный с использованием 3D-печати. Аппарат был отправлен на МКС 31 марта 2016 года.

Первый искусственный спутник Земли "Спутник-1" был запущен с космодрома Байконур 4 октября 1957 года.
10.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Проекты
Байконур
МКС
Наноиндустрия

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