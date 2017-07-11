ЦКБ "Рубин" создаст аванпроект аппарата "Витязь", способного погружаться на 12 км
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Первый опытный образец автономного необитаемого подводного аппарата «Клавесин-2Р-ПМ» разработки АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»
Источник: АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин»
Конструкторское бюро также завершило первый этап работ по созданию подводных аппаратов для освоения месторождений полезных ископаемых в морях Арктики
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Исследовательский комплекс "Витязь" для погружения на предельные глубины в Мировом океане спроектирует ЦКБ "Рубин" для Фонда перспективных исследований (ФПИ). Об этом сообщается в годовом отчете конструкторского бюро.
"Подписаны итоговые документы о выполнении аванпроекта комплекса сверхглубокого погружения "Витязь", - говорится в документе. Глубоководный аппарат предназначен для проведения уникальных исследований на предельных глубинах и отработки технологий создания экстремальной робототехники, а также создания технических средств для разведки и последующей добычи конкреций полезных ископаемых.
"Витязь" обеспечивает решение задач во всех районах Мирового океана", - отмечается в документе. Предельная глубина погружения аппарата составляет 12 км, дальность хода на маршрутной скорости - 100 км.
Также для ФПИ завершен первый этап работ по созданию подводных (подледных) аппаратов для освоения месторождений полезных ископаемых арктических морей.
"В 2016 году завершена разработка технических предложений, начата разработка аванпроектов подводного бурового комплекса, комплекса сейсморазведки, энергетического комплекса, транспортно-монтажного и сервисного судна, системы обеспечения безопасного функционирования комплексов", - говорится в отчете.
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10.07.2017
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Сергей-82
9927
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№1
11.07.2017 04:43
Цитата, q
редельная глубина погружения аппарата составляет 12 км,И как докажут что 12 км?Ни чего что Марианская впадина 11 км.
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ash
3331
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№2
11.07.2017 12:22
Цитата, Сергей-82 сообщ. №1А что, надо обязательно нырять на 12 км? В камере нельзя давление обеспечить? Ну как вариант, в пределах ПИ (предварительных испытаний).
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Kangaba
141
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№3
11.07.2017 18:48
Цитата, Сергей-82 сообщ. №1А кстати действительно, зачем если макс. глубина 11км, может они чего-то знают про изменение климата.
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