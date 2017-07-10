ВМС Южной Кореи получили шестую НАПЛ



НАПЛ Yu Gwan-sun (078)

Источник: фото DAPA НАПЛ Yu Gwan-sun (078)Источник: фото DAPA

Южнокорейская компания Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) поставила ВМС Южной Кореи шестую НАПЛ KSS-2 (Type 214 Jang Bogo-II), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navyrecognition.com.

Подлодка получила название Yu Gwan-sun в честь "патриотического мученика, боровшегося за независимость Кореи". Церемония состоялась на верфи компании на острове Жеодзе недалеко от портового города Пусан.

По заявлению компании, подлодки этого типа являются самыми современными в мире, и способны отслеживать "более 300 подводных объектов". Субмарина оснащена системой топливных батарей, благодаря которым может двигаться под водой 10 и более суток.