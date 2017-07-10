ВМС Южной Кореи получили шестую НАПЛ
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НАПЛ Yu Gwan-sun (078)
Источник: фото DAPA
Южнокорейская компания Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) поставила ВМС Южной Кореи шестую НАПЛ KSS-2 (Type 214 Jang Bogo-II), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navyrecognition.com.
Подлодка получила название Yu Gwan-sun в честь "патриотического мученика, боровшегося за независимость Кореи". Церемония состоялась на верфи компании на острове Жеодзе недалеко от портового города Пусан.
По заявлению компании, подлодки этого типа являются самыми современными в мире, и способны отслеживать "более 300 подводных объектов". Субмарина оснащена системой топливных батарей, благодаря которым может двигаться под водой 10 и более суток.
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10.07.2017
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