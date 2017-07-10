"Гроулеры". Австралия единственная после США



Самолет РЭБ EA-18G Growler королевских ВВС Австралии

Источник: фото ВВС Австралии (RAAF) Самолет РЭБ EA-18G Growler королевских ВВС АвстралииИсточник: фото ВВС Австралии (RAAF)

Австралия получила все 12 заказанных двухместных самолетов РЭБ EA-18G Growler, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на сообщение министерства обороны Австралии (7 июля).

Первые два самолета производства компании Boeing прибыли в страну в феврале 2017 года. Министр обороны, достопочтенный сенатор Марис Пейн (Marise Payne) заявила, что с прибытием последних "Гроулеров" страна получила "мощный технологически продвинутый потенциал обороны". "Мы являемся единственной страной после США, которая имеет на вооружении эти самолеты, и отныне мы имеем могучий потенциал ведения электронной войны", заявила она. Эти самолеты будут действовать как в интересах ВВС, так и ВМС.