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В динамический показ возможностей боевой техники на форуме "АРМИЯ-2017" впервые включена ночная программа

11.07.2017 ЦАМТО 272 0
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Армия-2016
Международный военно-технический форум "Армия-2016"
Источник: Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 10 июля. Динамическая программа III Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2017" впервые будет дополнена показом возможностей российского вооружения и военной техники в ночных условиях. Уникальное по масштабу и содержанию мероприятие пройдет на полигоне Алабино в Подмосковье.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, по замыслу организаторов, практические действия войск будут включать более 15 тактических эпизодов с боевой стрельбой. Зрители увидят действия экипажей танков, боевых машин пехоты, самоходных артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня, а также самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов и ударных вертолетов.

Как сообщили в Главном управлении научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны России (ГУНИД МО РФ), в общей сложности в мероприятии планируется задействовать более 50 образцов современного вооружения, военной и специальной техники, включая РТК и беспилотные летательные аппараты в едином тактическом замысле.

По словам заместителя начальника ГУНИД МО РФ генерал-майора Романа Кордюкова, планируется, что успешному выполнению огневых задач будет способствовать широкий арсенал светосигнальных и осветительных средств, а также приборов ночного видения. Это уникальная практика для подразделений и незабываемые впечатления для массового зрителя.

Так, выход боевой техники на исходные рубежи и рубежи открытия огня будет сопровождаться подсветкой прожекторных установок, а мишенная обстановка и действия подразделений в поле будут освещаться осветительными боеприпасами из минометов. При этом стрельба из стрелкового оружия будет вестись с применением трассирующих пуль, а действия армейской авиации сопровождаться отстрелом тепловых ловушек.

Форум "АРМИЯ-2017" пройдет с 22 по 27 августа 2017 года на базе ведущей выставочной площадки России – в Конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино, аэродроме Кубинка, в военных округах и на Северном флоте.
10.07.2017
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