В России к 2020 году создадут новейший экраноплан "Чайка"
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Экспозиционный стенд ОАО «НПП «Радар ммс»
ЦАМТО, 10 июля. Новейший экраноплан "Чайка" водоизмещением 54 т создадут в России в 2019-2020 годах, его можно будет использовать и в интересах Минобороны, сообщил в интервью "РИА Новости" исполнительный директор компании-разработчика – "Радар ММС" – Иван Анцев.
"На данный момент проработан перспективный многоцелевой корабль-экраноплан нового поколения "Чайка" А-050 водоизмещением 54 т и полезной нагрузкой 15 т, который может решать различные задачи – от грузоперевозок до спецзадач поиска и спасения, разведки и других. Это многоцелевая транспортная платформа, которая может быть применима во всех сферах жизнедеятельности и всеми ведомствами – от МВД, МЧС и Минобороны до Минтранса", – цитирует "РИА Новости" И.Анцева.
"Я уверен в том, что через несколько лет проект уже будет существовать не в виде макета, а "в железе", потому что сейчас проводятся испытания, делаются необходимые расчеты, формируется задел, который позволит создать опытный образец", – добавил исполнительный директор.
"Мы хорошо помним историю создания и использования корабля-экраноплана "Лунь" в СССР, вооруженного крылатыми ракетами "Москит". Это говорит о хорошей перспективе нашего экраноплана в интересах Минобороны. Он также имеет хороший экспортный потенциал. Например, у Индии есть крылатые ракеты "БраМос", которыми можно вооружить наш экраноплан", – сказал И.Анцев в интервью "РИА Новости".
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10.07.2017
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