Новейший российский экраноплан "Чайка" планируют поставлять за рубеж
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Экраноплан типа Чайка
Источник: © РИА Новости / Сергей Сафронов
МОСКВА, 10 июл - РИА Новости, Сафронов Сергей. Новейший экраноплан типа "Чайка" имеет хороший экспортный потенциал, в частности для поставки в Индию, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор компании-разработчика - "Радар ММС" - Иван Анцев.
Первый такой экраноплан должен быть построен в РФ в 2019-2020 годах.
"Мы хорошо помним историю создания и использования корабля-экраноплана "Лунь" в СССР, вооруженного крылатыми ракетами "Москит". Это говорит о хорошей перспективе нашего экраноплана в интересах Минобороны. Он также имеет хороший экспортный потенциал. Например, у Индии есть крылатые ракеты "БраМос", которыми можно вооружить наш экраноплан", - сказал Анцев.
Экраноплан - это высокоскоростное транспортное средство, нечто среднее между тяжелым самолетом и легким катером. Аппарат летит в пределах действия аэродинамического экрана, на высоте до нескольких метров от поверхности воды или земли.
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10.07.2017
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arcad2000
118
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№1
11.07.2017 09:17
" "Чайка" имеет хороший экспортный потенциал, в частности для поставки в Индию"
Ведь врут и не краснеют. Если так - давайте вкладывайте свои кровные, продавайте Индии, платите государству налоги и - все счастливы!
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просто экспл
3636
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№2
11.07.2017 09:20
экраноплан ? в океане ? (ну не по гангу же ему "летать , что ему на ганге делать?")
они даже в СССР дальше Каспия не выбирались , ибо поверхность спокойная нужна .
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forumow
3160
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№3
11.07.2017 09:39
что ему на ганге делать?Что, совсем нечего? А что делали на наших реках "Метеоры" и "Кометы"? Сейчас кстати восстанавливают производство последних в Рыбинске.
они даже в СССР дальше Каспия не выбирались , ибо поверхность спокойная нужна .Всё зависит от размеров сабжа. Чем крупнее ЭП и его несущая площадь - тем выше экран и соответственно мореходность аппарата.
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ID: 3396
237
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№4
11.07.2017 10:51
Метеоры и Кометы - не экранопланы, а корабли на подводных крыльях.
Для рек если только малые экранопланы подойдут.
А по поводу Каспия, так его тоже надо защищать.
И, кстати, мореходность у Орлёнка (небольшого по размерам) - 5 баллов, а это уже до 2-х метров волна.
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forumow
3160
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№5
11.07.2017 12:46
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ID: 3396
237
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№6
11.07.2017 13:52
Малые, я подразумевал размером с Акваглайд-5.
А то, что на фото - размером с Орлёнок. Великовато, мне кажется, для рек.
Высокая скорость, большая инерция.
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Т-70
1577
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№7
11.07.2017 18:21
они даже в СССР дальше Каспия не выбирались , ибо поверхность спокойная нужна .Ага,даже и не должны были.))))))))))))))))))
Планы на ЭП нормальные были.
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Т-70
1577
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№8
11.07.2017 18:24
Метеоры и Кометы - не экранопланы, а корабли на подводных крыльях.Давненько на форуме не было г-на мадмат-он бы Вам объяснил,что Метеоры и Кометы -это тоже не корабли. И таки да-ЭП,Метеоры и Кометы-это суда на динамических принципах движения.
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