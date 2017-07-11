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Новейший российский экраноплан "Чайка" планируют поставлять за рубеж

11.07.2017 РИА Новости 943 8
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Экраноплан типа Чайка
Экраноплан типа Чайка
Источник: © РИА Новости / Сергей Сафронов

МОСКВА, 10 июл - РИА Новости, Сафронов Сергей. Новейший экраноплан типа "Чайка" имеет хороший экспортный потенциал, в частности для поставки в Индию, сообщил в интервью РИА Новости исполнительный директор компании-разработчика - "Радар ММС" - Иван Анцев.

Первый такой экраноплан должен быть построен в РФ в 2019-2020 годах.

"Мы хорошо помним историю создания и использования корабля-экраноплана "Лунь" в СССР, вооруженного крылатыми ракетами "Москит". Это говорит о хорошей перспективе нашего экраноплана в интересах Минобороны. Он также имеет хороший экспортный потенциал. Например, у Индии есть крылатые ракеты "БраМос", которыми можно вооружить наш экраноплан", - сказал Анцев.

Экраноплан - это высокоскоростное транспортное средство, нечто среднее между тяжелым самолетом и легким катером. Аппарат летит в пределах действия аэродинамического экрана, на высоте до нескольких метров от поверхности воды или земли.
10.07.2017
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принадлежат РИА Новости
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Экраноплан

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  • Комментарии
Комментариев 8, отображено с 1 по 8
RU
arcad2000
118
№1
11.07.2017 09:17
" "Чайка" имеет хороший экспортный потенциал, в частности для поставки в Индию"
Ведь врут и не краснеют. Если так - давайте вкладывайте свои кровные, продавайте Индии, платите государству налоги и - все счастливы!
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просто экспл
3636
№2
11.07.2017 09:20
экраноплан ? в океане ? (ну не по гангу же ему "летать , что ему на ганге делать?")
они даже в СССР дальше Каспия не выбирались , ибо поверхность спокойная нужна .
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RU
forumow
3160
№3
11.07.2017 09:39
Цитата, просто экспл сообщ. №2
что ему на ганге делать?
Что, совсем нечего? А что делали на наших реках "Метеоры" и "Кометы"? Сейчас кстати восстанавливают производство последних в Рыбинске.
Цитата, просто экспл сообщ. №2
они даже в СССР дальше Каспия не выбирались , ибо поверхность спокойная нужна .
Всё зависит от размеров сабжа. Чем крупнее ЭП и его несущая площадь - тем выше экран и соответственно мореходность аппарата.
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RU
ID: 3396
237
№4
11.07.2017 10:51
Метеоры и Кометы - не экранопланы, а корабли на подводных крыльях.
Для рек если только малые экранопланы подойдут.
А по поводу Каспия, так его тоже надо защищать.
И, кстати, мореходность у Орлёнка (небольшого по размерам) - 5 баллов, а это уже до 2-х метров волна.
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RU
forumow
3160
№5
11.07.2017 12:46
Цитата, ID: 3396 сообщ. №4
Метеоры и Кометы - не экранопланы, а корабли на подводных крыльях
Это было сравнение наиболее близких по ттх к ЭП судов, а не отождествление.
Цитата, ID: 3396 сообщ. №4
Для рек если только малые экранопланы подойдут.
Сабж этой статьи как-раз таков.
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RU
ID: 3396
237
№6
11.07.2017 13:52
Малые, я подразумевал размером с Акваглайд-5.
А то, что на фото - размером с Орлёнок. Великовато, мне кажется, для рек.
Высокая скорость, большая инерция.
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RU
Т-70
1577
№7
11.07.2017 18:21
Цитата, просто экспл сообщ. №2
они даже в СССР дальше Каспия не выбирались , ибо поверхность спокойная нужна .
             Ага,даже и не должны были.))))))))))))))))))
      Планы на ЭП нормальные были.
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RU
Т-70
1577
№8
11.07.2017 18:24
Цитата, ID: 3396 сообщ. №4
Метеоры и Кометы - не экранопланы, а корабли на подводных крыльях.
          Давненько на форуме не было г-на мадмат-он бы Вам объяснил,что Метеоры и Кометы -это тоже не корабли. И таки да-ЭП,Метеоры и Кометы-это суда на динамических принципах движения.
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