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В Забайкалье по тревоге подняли истребители ВВО для перехвата "нарушителя"

11.07.2017 РИА Новости 120 0
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Истребитель Су-30СМ во время учебно-тренировочного полета в Забайкальском крае. Архивное фото
Истребитель Су-30СМ во время учебно-тренировочного полета в Забайкальском крае. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

ВЛАДИВОСТОК, 10 июл - РИА Новости. Летчики соединения истребительной авиации Восточного военного округа в Забайкалье подняты по учебной тревоге для перехвата не идентифицированного "нарушителя", сообщила в понедельник пресс-служба ВВО.

"Пилоты истребителей Су-30СМ выполнили нормативы по подготовке и поднятию в воздух самолетов для перехвата условного нарушителя в зоне ответственности. Помимо этого, отработаны задачи по проведению воздушной разведки, обнаружению, перехвату и сопровождению летательного аппарата условного противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, летчики отработали принуждение "противника" к посадке. Также пилоты отработали элементы воздушного боя, в том числе уход от средств поражения условного противника.
10.07.2017
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принадлежат РИА Новости
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Продукция
Су-30
Компании
Минoбороны РФ

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