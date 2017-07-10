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"Адмиралтейские верфи" создали на всех флотах базы для обслуживания кораблей

11.07.2017 ТАСС 214 0
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Игорь Белоусов
Спасательное судно «Игорь Белоусов»
Источник: http://www.tetis-pro.ru/

Отмечается, что с помощью этих баз происходит поддержание технической готовности кораблей в рамках полного жизненного цикла

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Специальные технические базы для обслуживания неатомных подводных лодок и надводных кораблей создали на всех флотах "Адмиралтейские верфи". Об этом в беседе с ТАСС рассказал заместитель генерального директора предприятия по обеспечению жизненного цикла кораблей и судов Сергей Полищук.

"На всех флотах созданы специальные производственные технические базы. С их помощью происходит поддержание технической готовности кораблей в рамках полного жизненного цикла", - сказал он.

Полищук отметил, что в соответствии с решением Минобороны запущен пилотный проект по системе управления полным жизненным циклом, который решили опробовать на серии из шести дизель-электрических подлодок проекта 636.3 "Варшавянка", построенных для Черноморского флота. "Наши гарантийные обязательства прописаны в государственных контрактах на строительство. Изначально верфи на протяжении пяти лет обязаны обеспечить техническую готовность кораблей после передачи флоту. Все гарантийные обязательства исчисляются от даты подписания акта передачи корабля", - сказал заместитель гендиректора верфей.

Через пять лет после начала эксплуатации подлодки гарантийные обязательства заканчиваются, но сервисное обслуживание корабля ведется до первого среднего ремонта (10 лет). Вопрос о том, будут ли "Адмиралтейские верфи" участвовать в утилизации кораблей в конце их жизненного цикла, пока обсуждается, подчеркнул Полищук.

Для того чтобы оперативно решать все вопросы по обеспечению жизненного цикла, на предприятии было создано новое подразделение. "Мы строим корабль, сопровождаем его эксплуатацию и несем за него полную ответственность. Причем эксплуатация кораблей, особенно Черноморского флота, и корабля-спасателя "Игорь Белоусов" исключительно напряженная - они все время в море. Мы гордимся тем, что обеспечили техническую готовность кораблей", - отметил замгендиректора верфей.

"Адмиралтейские верфи" - одно из старейших российских предприятий, основанное в Петербурге осенью 1704 года. На сегодняшний день на предприятии построено более 300 подводных лодок различных проектов (из них 41 атомная), 70 глубоководных и подводных аппаратов, танкеры и буксиры, уникальное спасательное судно "Игорь Белоусов".
10.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Игорь Белоусов
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ
Проекты
636 Варшавянка
ЧФ

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