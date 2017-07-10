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Производство танка на платформе "Армата" начнется в 2019 году

11.07.2017 ТАСС 470 0
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В.В. Путин
Президент России В.В. Путин осматривает образцы боевых машин на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в цеху головного предприятия АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Нижний Тагил, 25.11.2015
Источник: Пресс-служба Президента России

Глава Ростеха Сергей Чемезов в интервью ТАСС отметил, что пока рано говорить, сколько машин готово заказать Минобороны

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Производство новейшего танка Т-14 на тяжелой гусеничной платформе "Армата" начнется в 2019 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

"Проходят войсковые испытания, они должны завершиться до конца 2018 года, а в 2019-м начнется производство. Сколько машин готово заказать Министерство обороны, говорить рано, но уверен, "Армата" будет востребована. Самый современный танк в мире", - сказал он.

"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа. Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщал, что опытно-войсковая эксплуатация танка будет проводиться с 2019 года.
10.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Продукция
Армата
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Минoбороны РФ
Ростех
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Рогозин Дмитрий
Чемезов Сергей

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