Производство танка на платформе "Армата" начнется в 2019 году
|
|
Президент России В.В. Путин осматривает образцы боевых машин на тяжелой гусеничной платформе "Армата" в цеху головного предприятия АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод". Нижний Тагил, 25.11.2015
Источник: Пресс-служба Президента России
Глава Ростеха Сергей Чемезов в интервью ТАСС отметил, что пока рано говорить, сколько машин готово заказать Минобороны
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Производство новейшего танка Т-14 на тяжелой гусеничной платформе "Армата" начнется в 2019 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Проходят войсковые испытания, они должны завершиться до конца 2018 года, а в 2019-м начнется производство. Сколько машин готово заказать Министерство обороны, говорить рано, но уверен, "Армата" будет востребована. Самый современный танк в мире", - сказал он.
"Армата" - тяжелая гусеничная унифицированная платформа, на основе которой создаются основной танк, боевая машина пехоты, бронетранспортер и ряд других бронемашин. Танк Т-14, созданный на платформе "Армата", был впервые публично показан на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Новая боевая машина получила полностью цифровое оборудование, необитаемую башню, изолированную бронированную капсулу для экипажа. Ранее вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщал, что опытно-войсковая эксплуатация танка будет проводиться с 2019 года.
|
10.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.01.2017 Дмитрий Рогозин: «Сила России в её собственной индустрии»
16.02.2012 И танки наши быстры
03.07.2017 "Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
26.04.2017 КБМ: коломенское братство мастеров
16.03.2017 Спасибо Сердюкову и Колесову: миллиарды «Ростеха» окрылят казанский авиапром?
02.03.2017 Эмираты мечтают о российских истребителях
16.02.2017 "Уралвагонзавод" может возглавить Потапов из Минпромторга - источник
29.12.2016 «Коммерсанту» стала известна основная кандидатура на место гендиректора Уралвагонзавода