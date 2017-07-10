Более 600 ракетчиков ТОФ подняли по учебной тревоге на Камчатке
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Береговой ракетный комплекс «Бастион»
Источник: Сергей Пивоваров / РИА Новости
Военнослужащие будут отрабатывать задачи по проверке работоспособности систем ракет и маршевых двигателей, заправке ракет топливом, установке на них боевых частей
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 июля. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Более 600 ракетчиков береговых войск Тихоокеанского флота были подняты по учебной тревоге на Камчатке, сообщил в понедельник представитель флота Владимир Матвеев.
По его словам, военные совершили марши и на необорудованных позициях развернули пусковые установки ракетных комплексов "Бастион" и "Рубеж".
"В ходе проведения учения более 600 ракетчиков будут отрабатывать задачи по проверке работоспособности систем ракет и маршевых двигателей, заправке ракет топливом, установке на них боевых частей, а также выполнению мероприятий по погрузке и выгрузке вооружения ракетных комплексов", - перечислил Матвеев.
Кроме того, по его словам, военные нейтрализуют диверсионные группы условного противника, с ними проведут занятия по радиационной, химической и биологической защите, а также физической, стрелковой и медицинской подготовке.
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10.07.2017
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