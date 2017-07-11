Звездная болезнь



Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ) Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ)

Почему Киеву необходимо осваивать космос с Китаем

Государственное космическое агентство Украины сообщило о намерении исследовать Луну и Марс совместно с партнерами из Китая. На первый взгляд, абсолютно фантастическая новость хорошо иллюстрирует общую тенденцию: Пекин пристально приглядывается к Украине и, кажется, фактически начал экспансию на этот рынок. Какие проекты стороны затевают сейчас и зачем это нужно — разбиралась "Лента.ру".

Афера на три миллиарда долларов

Отношения Киева и Пекина процветали еще при президенте Викторе Януковиче, до государственного переворота и начала гражданской войны. Венцом отношений стал трехдневный государственный визит тогдашнего главы Украины в Китай в декабре 2013 года. В Киеве майданщики уже вовсю раскачивали ситуацию акциями протеста, но Янукович отменять визит не стал, объяснив, что эта поездка слишком важна для экономики страны. Президент Украины вернулся с несколькими десятками подписанных соглашений, в том числе символическим договором о стратегическом сотрудничестве. В Киеве заявили, что визит удался, а заключенные в Китае разнообразные договоры, меморандумы и контракты потянули на сумму более 30 миллиардов долларов.

Впрочем, в политических и экспертных кругах поговаривали, что на самом деле главной задачей Януковича было получение живых кредитных денег для решения сиюминутных проблем, а вот с этим ничего не вышло (и почти сразу после Китая отправился в Россию, где удалось договориться о тех самых злосчастных трех миллиардах долларов, которые Россия до сих пор пытается взыскать через суды). Большой резонанс на Украине получила информация о том, что китайские корпорации с согласия властей подгребают под себя украинскую землю, хотя формально по закону это было запрещено и тогда, и сейчас. Сообщалось о намерении "арендовать" почти три миллиона гектаров в Днепропетровской, Херсонской областях и в Крыму — для выращивания сельхозпродукции.

Самый масштабный проект того времени — строительство на Украине заводов по газификации угля. Их предполагалось возводить на китайские кредитные деньги, чтобы потом минимизировать количество закупаемого у России газа, который в те годы стоил очень дорого из-за привязки стоимости к цене нефти. Затея провалилась, однако уже после госпереворота новые власти в Киеве начали, как говорится, качать права, пользуясь наличием подписанного документа. "Наша делегация только что вернулась из Китая, где встречалась с представителями Министерства коммерции КНР и Банка развития. Они подтвердили готовность выделить кредит в размере 3,6 миллиарда долларов на проекты по газозамещению", — сообщил в феврале 2015 года министр энергетики Украины Владимир Демчишин. Откровенно осаживать постмайданную власть Украины Китай не стал, однако в итоге с этой темы мягко "съехал".

Но без настоящего скандала обойтись все же не удалось. Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины и Экспортно-импортный банк Китая в 2012 году договорились о предоставлении украинской стороне кредита в размере трех миллиардов долларов — на форвардные и спотовые закупки зерна для дальнейшей поставки в Китай. Кто конкретно придумал "кинуть" китайских партнеров — остается неизвестным. Размах поражает: Китаю было продано зерна на жалкие 153 миллиона долларов, при этом на китайские деньги и в обход договоренностей зерно поставляли куда угодно — от Эфиопии и Кении до Монако и Швейцарии, но только не заказчику. Весной 2014 года Пекин обратился в суд Лондона по этому вопросу. "Прошлое руководство подало недостоверную информацию о том, что к нам нет претензий со стороны Китая. По контракту есть разночтения, разные толкования, которые привели к обращению китайской стороны в суд Гафта, который работает в Лондоне", — подтвердил информацию тогдашний министр аграрной политики Игорь Швайка. Чем эта история закончилась, до сих пор неясно: киевская пропаганда выдает слишком много откровенных фейков, особенно в неудобных для нее вопросах. Во всяком случае, новостей о претензиях Китая по этому поводу пока нет. Не исключено, что Киев попросту тихонько откупился.

Китай проявляет "огромную симпатию"

После гражданского переворота на Украине Китай где можно было остался при своих и на длительное время затаился. Конечно, по официальным каналам Пекин признал постмайданную власть, но не торопился осуждать Россию, что, конечно, многим не понравилось. Например, в ходе известного голосования 27 марта 2014 года за резолюцию Генассамблеи ООН о территориальной целостности Украины Китай воздержался. Реальное сотрудничество сторон в 2014-2016 годах фактически схлопнулось, не говоря уже о запуске новых проектов. И вот сейчас, после некой стабилизации ситуации, Китай вновь вступает в игру.

Символическим началом процесса можно считать встречу Петра Порошенко и Си Цзиньпина на полях форума в Давосе в этом году. Официальная информация о переговорах достаточно скудная и ни к чему особо не обязывающая: "Стороны высказали... заинтересованность в расширении политического и экономического сотрудничества... договорились сотрудничать в урегулировании конфликта на Донбассе, а также ради поддержания мира как в регионе, так и в глобальном масштабе, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН".

С этого времени Китая в украинском информационно пространстве стало намного больше. Самые значимые проекты, в которых участвуют китайские компании, — строительство новой ветки метро в Киеве, восстановление печально известного Шулявского моста в столице Украины, строительство мусоросжигательного завода во Львовской области, строительство бетонных дорог на юге Украины, проведение дноуглубительных работ в одном из главных портов Украины — Южном. С другой стороны, экспорт украинской молочной продукции в Китай в этом году вырос на 1000 процентов. Конечно, дело тут в запредельно низкой базе сравнения, однако все же очевидно, что разморозка отношений состоялась.

В конце апреля этого года советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР на Украине Лю Цзюнь предал гласности любопытную информацию: Китай инвестировал в Украину около 7 миллиардов долларов, и в настоящее время основная задача состоит в том, чтобы активизировать в полной мере эту "огромную сумму денег". "Чтобы оживить сельскохозяйственную, энергетическую сферу, а также другие сферы экономики, которые в этом нуждаются, что, в свою очередь, создаст рабочие места, налогообложения и торговые потоки", — пояснил советник.

Видимо, как раз для такой "активизации" стороны сейчас обсуждают введение безвизового режима и создание зоны свободной торговли. Причем, что интересно, Пекин готов действовать, а Украина никак не определится. Более того, в публичном пространстве украинские политики делают вид, что все это нужно именно "стратегическому партнеру". "Китай не останавливается только на экономическом сотрудничестве, речь шла о том, что Китай заинтересован в создании зоны свободной торговли и введении безвизового режима (...). На сегодняшний день около 100 миллионов граждан Китая имеют возможность выезжать в Европу, в том числе посещать Украину. Этот факт не может не интересовать наш туристический бизнес, наши гостиницы, предприятия, кафе, рестораны и так далее. Китай интересуется Украиной, проявляет огромную симпатию по отношению к ней", — заявила на одном из брифингов депутат Рады Ирина Луценко.

А зачем это все нужно?

Понятно, что филантропией Китай заниматься не будет, и "дружба" с постмайданной страной имеет вполне конкретные цели, спрятанные за пышными словами о стратегическом партнерстве. Во-первых, при всех своих экономических проблемах Украина все же — огромный рынок сбыта, пренебрегать которым не стоит. Подписание договора о зоне свободной торговли между Украиной и Китаем откроет широкие возможности для разного рода манипуляций, ведь Киев уже имеет такую зону с ЕС. Получается, что довольно нехитрые схемы с использованием Украины помогут китайским производителям интенсифицировать поток своих товаров в Европу по пониженной ставке.

На следующем уровне возможно массовое открытие китайских производств на украинской рабочей силе и природных ресурсах — и то и другое сейчас дешево и доступно. Но главный интерес, возможно, — это украинская земля. Одна из самых резонансных инициатив правительства Владимира Гройсмана — снятие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения, соответствующее голосование в Раде может состояться уже осенью. Китай, как уже было сказано, давно имел виды на украинские черноземы и пошел на разморозку отношений, чтобы обеспечить себе кусок этого лакомого пирога. Так что под заявления об огромной симпатии и фантасмагории типа совместного освоения Луны и Марса (потом выяснилось, что стороны лишь договорились начать обсуждать космические инициативы — конкретикой здесь пока и не пахнет) очередной влиятельный внешний игрок цинично использует Украину в своих интересах.

Николай Подгорный (Киев)