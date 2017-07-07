Блеск и нищета петербургского салона



Малый десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков» у стенки петербургского Морвокзала

Источник: Алексей Даничев / РИА Новости Малый десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков» у стенки петербургского МорвокзалаИсточник: Алексей Даничев / РИА Новости

Почему пресс-секретарь советовал заместителю главкома ВМФ не отвечать на вопросы журналиста

В минувшее воскресенье завершил работу 8-й Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге (МВМС-2017). Его организаторы постарались показать все новинки кораблестроительной отрасли, предназначенные для Военно-морского флота, МЧС и Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, а также иностранных покупателей. Несмотря на санкции и просто равнодушное отношение командования флотов западных стран к российскому кораблестроению, салон сделал шаг вперед в своем развитии. К такому выводу подводит официальная статистика.

В первом салоне МВМС-2003 участвовали 52 компании из 22 стран и 26 иностранных делегаций. У причалов было ошвартовано 19 российских кораблей и катеров. В МВМС-2011 - 71 компания из 30 стран и 91 официальная делегация из 68 стран. В МВМС-2013 – 89 иностранных компаний из 31 страны и 75 официальных делегаций из 51 страны. В демонстрационном разделе были представлены 36 кораблей, катеров и судов. А вот на МВМС-2015 прибыли только 46 официальных делегаций из 39 государств. Участниками экспозиции были 40 компаний из 28 стран. У причалов Морского вокзала и на акватории выстроились 39 кораблей и катеров российских.

Остается уточнить аналогичные данные для 8-го салона. Сделать это оказалось непросто. По словам первого заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Андрея Бойцова, в салоне планировали принять участие 49 иностранных компаний из 29 стран. Об этом Бойцов сказал на пресс-конференции во время неофициального открытия работы салона. Что касается иностранных делегаций, то, по словам гендиректора ООО "Морской салон" Михаила Золотарева, приглашения были разосланы в 53 страны, прибыли из 52 стран, то есть на шесть делегаций больше, чем в предыдущий раз.

Если в 2011 году приглашения отправили в 124 страны, а приехали из 68, то налицо явный прогресс в эффективности рассылки приглашений. Это количественная сторона, а качественная – только 20 иностранных делегаций, как сказал заместитель генерального директора Рособоронэкспорта Игорь Севастьянов, должны были участвовать в переговорах.

На показе кораблей и катеров решили сэкономить. Их было всего 18, из которых 8 – построены в городе на Неве. Такие цифры привел председатель комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейксин. Получается не международный, а санкт-петербургский салон. Судите сами: заявки на участие в салоне прислали более 400 отечественных компаний, из них 180 – петербургские.

Не все руководители оказались подготовленными к встрече с журналистами. Из пяти проектов самых продаваемых на экспорт кораблей и подводных лодок представитель Рособоронэкспорта назвал только два: подводные лодки проекта 636 и фрегаты проекта 11356. И в этом тоже нет ничего удивительного. Остальной российский товар – это в основном мелкие плавсредства, такие как скоростные катера для прибрежной зоны.

Представитель ВМФ вообще подошел к ответам на вопросы журналистов избирательно. Например, на вопрос о том, где во время салона можно увидеть подводные лодки, он не без юмора ответил: "В море". А когда его спросили о судьбе многоцелевых фрегатов дальней морской зоны проекта 22350, рассказал только о двух из четырех.

Впрочем, эти фигуры умолчания вполне объяснимы и простительны. Ввиду санкций просто неприлично спрашивать, почему корабли не могут достроить в соответствии с планом. Но причины ведь не только в санкциях. Первый фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" был заложен более 11 лет назад, спущен на воду – более 6 лет назад. И только сейчас вышел на государственные испытания. "Завершает государственные испытания и в этом году будет принят в состав ВМФ", – сказал заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук. 11 лет строительства – непозволительная роскошь для корабля водоизмещением около 5 тыс. тонн, особенно если учесть, что ему служить предстоит еще как минимум 25 лет. А ведь он не атомный авианосец "Джеральд Форд", который построили менее чем за восемь лет, и не эсминцы типа "Арли Бёрк", которые строят по два года.

В рамках МВМС-2017 показали российские новейшие корабли и катера, причем в большей степени катера, которые могут заинтересовать потенциальных покупателей. "Сегодня ФСВТС России фиксирует все большее количество обращений от инозаказчиков по военно-морской тематике. И это не случайно, поскольку наши корабли и другая техника ВМС зарекомендовали себя как качественные, неприхотливые в эксплуатации и оптимальные с ценовой точки зрения", – рассказал журналистам Андрей Бойцов.

На выставке представили большую линейку катеров: десантный, водолазный, гидрографический, многофункциональный, патрульный, противодиверсионный, рабочий. Однако это была демонстрация дешевого товара, а не мощи Военно-морского флота России и соответственно ее кораблестроительной отрасли. Может быть, поэтому пресс-секретарь главкома ВМФ Игорь Дыгало советовал вице-адмиралу Виктору Бурсуку не отвечать на вопросы журналиста (аудиозапись имеется в редакции). Но помечтать-то хочется.

"Строительство серии подводных лодок типа "Лада" будет продолжено. В ближайшее время будут законтрактованы еще две серийные подводные лодки. ВМФ считает, что они станут основой неатомного подводного флота России", – рассказал Виктор Бурсук о подводной лодке проекта 677, которая еще в 2004 году должна была стать достойным ответом немецкой U-31 "Виттенберг" проекта 212А с анаэробной энергетической установкой. Но и спустя 13 лет – не стала. В строительстве подводного неатомного флота Россия скатилась на четвертое место после немецких лодок типа "Виттенберг", французских "Скорпена" и "Агоста" 90B.

Еще одна мечта – построить собственные "мистрали".

"До 2025 года мы собираемся иметь в строю как минимум два универсальных десантных корабля", – сообщил Виктор Бурсук.

Мы пожелаем военным морякам, чтобы все их мечты сбылись, иначе Россия рискует потерять статус морской державы.