Блеск и нищета петербургского салона
|
|
Малый десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков» у стенки петербургского Морвокзала
Источник: Алексей Даничев / РИА Новости
Почему пресс-секретарь советовал заместителю главкома ВМФ не отвечать на вопросы журналиста
В минувшее воскресенье завершил работу 8-й Международный военно-морской салон в Санкт-Петербурге (МВМС-2017). Его организаторы постарались показать все новинки кораблестроительной отрасли, предназначенные для Военно-морского флота, МЧС и Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России, а также иностранных покупателей. Несмотря на санкции и просто равнодушное отношение командования флотов западных стран к российскому кораблестроению, салон сделал шаг вперед в своем развитии. К такому выводу подводит официальная статистика.
В первом салоне МВМС-2003 участвовали 52 компании из 22 стран и 26 иностранных делегаций. У причалов было ошвартовано 19 российских кораблей и катеров. В МВМС-2011 - 71 компания из 30 стран и 91 официальная делегация из 68 стран. В МВМС-2013 – 89 иностранных компаний из 31 страны и 75 официальных делегаций из 51 страны. В демонстрационном разделе были представлены 36 кораблей, катеров и судов. А вот на МВМС-2015 прибыли только 46 официальных делегаций из 39 государств. Участниками экспозиции были 40 компаний из 28 стран. У причалов Морского вокзала и на акватории выстроились 39 кораблей и катеров российских.
Остается уточнить аналогичные данные для 8-го салона. Сделать это оказалось непросто. По словам первого заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Андрея Бойцова, в салоне планировали принять участие 49 иностранных компаний из 29 стран. Об этом Бойцов сказал на пресс-конференции во время неофициального открытия работы салона. Что касается иностранных делегаций, то, по словам гендиректора ООО "Морской салон" Михаила Золотарева, приглашения были разосланы в 53 страны, прибыли из 52 стран, то есть на шесть делегаций больше, чем в предыдущий раз.
Если в 2011 году приглашения отправили в 124 страны, а приехали из 68, то налицо явный прогресс в эффективности рассылки приглашений. Это количественная сторона, а качественная – только 20 иностранных делегаций, как сказал заместитель генерального директора Рособоронэкспорта Игорь Севастьянов, должны были участвовать в переговорах.
На показе кораблей и катеров решили сэкономить. Их было всего 18, из которых 8 – построены в городе на Неве. Такие цифры привел председатель комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейксин. Получается не международный, а санкт-петербургский салон. Судите сами: заявки на участие в салоне прислали более 400 отечественных компаний, из них 180 – петербургские.
Не все руководители оказались подготовленными к встрече с журналистами. Из пяти проектов самых продаваемых на экспорт кораблей и подводных лодок представитель Рособоронэкспорта назвал только два: подводные лодки проекта 636 и фрегаты проекта 11356. И в этом тоже нет ничего удивительного. Остальной российский товар – это в основном мелкие плавсредства, такие как скоростные катера для прибрежной зоны.
Представитель ВМФ вообще подошел к ответам на вопросы журналистов избирательно. Например, на вопрос о том, где во время салона можно увидеть подводные лодки, он не без юмора ответил: "В море". А когда его спросили о судьбе многоцелевых фрегатов дальней морской зоны проекта 22350, рассказал только о двух из четырех.
Впрочем, эти фигуры умолчания вполне объяснимы и простительны. Ввиду санкций просто неприлично спрашивать, почему корабли не могут достроить в соответствии с планом. Но причины ведь не только в санкциях. Первый фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" был заложен более 11 лет назад, спущен на воду – более 6 лет назад. И только сейчас вышел на государственные испытания. "Завершает государственные испытания и в этом году будет принят в состав ВМФ", – сказал заместитель главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирал Виктор Бурсук. 11 лет строительства – непозволительная роскошь для корабля водоизмещением около 5 тыс. тонн, особенно если учесть, что ему служить предстоит еще как минимум 25 лет. А ведь он не атомный авианосец "Джеральд Форд", который построили менее чем за восемь лет, и не эсминцы типа "Арли Бёрк", которые строят по два года.
В рамках МВМС-2017 показали российские новейшие корабли и катера, причем в большей степени катера, которые могут заинтересовать потенциальных покупателей. "Сегодня ФСВТС России фиксирует все большее количество обращений от инозаказчиков по военно-морской тематике. И это не случайно, поскольку наши корабли и другая техника ВМС зарекомендовали себя как качественные, неприхотливые в эксплуатации и оптимальные с ценовой точки зрения", – рассказал журналистам Андрей Бойцов.
На выставке представили большую линейку катеров: десантный, водолазный, гидрографический, многофункциональный, патрульный, противодиверсионный, рабочий. Однако это была демонстрация дешевого товара, а не мощи Военно-морского флота России и соответственно ее кораблестроительной отрасли. Может быть, поэтому пресс-секретарь главкома ВМФ Игорь Дыгало советовал вице-адмиралу Виктору Бурсуку не отвечать на вопросы журналиста (аудиозапись имеется в редакции). Но помечтать-то хочется.
"Строительство серии подводных лодок типа "Лада" будет продолжено. В ближайшее время будут законтрактованы еще две серийные подводные лодки. ВМФ считает, что они станут основой неатомного подводного флота России", – рассказал Виктор Бурсук о подводной лодке проекта 677, которая еще в 2004 году должна была стать достойным ответом немецкой U-31 "Виттенберг" проекта 212А с анаэробной энергетической установкой. Но и спустя 13 лет – не стала. В строительстве подводного неатомного флота Россия скатилась на четвертое место после немецких лодок типа "Виттенберг", французских "Скорпена" и "Агоста" 90B.
Еще одна мечта – построить собственные "мистрали".
"До 2025 года мы собираемся иметь в строю как минимум два универсальных десантных корабля", – сообщил Виктор Бурсук.
Мы пожелаем военным морякам, чтобы все их мечты сбылись, иначе Россия рискует потерять статус морской державы.
|
07.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Независимое военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
03.07.2017 "Лидер", "Прибой" и морской "Панцирь": чем запомнился военно-морской салон
13.07.2015 Одиночное плавание
03.07.2013 МВМС-2013 визитная карточка России
07.11.2012 От патрульных катеров до авианосцев
25.01.2016 Флотский оптимизм ничем не подкреплен
22.07.2015 «Шторм» на выбор, «Шквал» под заказ
06.07.2015 Модульное вооружение, специальные операции
25.06.2015 Наш ответ «Мистралю», беспилотный катер и суперавианосец: новое лицо российского флота