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Обострение на западном стратегическом направлении

10.07.2017 Независимое военное обозрение 389 0
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9П162
Боевая машина 9П162 самоходного противотанкового ракетного комплекса 9К128-1 «Корнет-Т» в ходе боевых стрельб курсантов 1000-го Учебного центра боевого применения ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Западного военного округа. Коломна (Московская область), 20.04.2017
Источник: Алексей Иванов / ТРК «Звезда»

В Воронеже отметили годовщину формирования армии ЗВО

В минувшую субботу, 1 июля, в Воронеже, где расположен штаб 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), отметили 74-ю годовщину со дня формирования объединения.

Сейчас армия насчитывает порядка 16 дивизий, бригад и полков, а также более двух десятков батальонов боевого обеспечения и управления. На вооружении частей и соединений находятся танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А, артиллерийские установки "Мста-С" и "Мста-Б", РСЗО "Град" и "Торнадо-Г", комплексы разведки, управления и связи "Стрелец". Как сообщили в Минобороны, в армию ежемесячно поступает свыше 200 единиц вооружения, военной и специальной техники.

В соединениях и частях ЗВО 15 подразделений имеют статус ударных, три из которых представляют 20-ю армию. "По своей сути это эталонные подразделения не только по укомплектованности и обеспеченности современными средствами вооружения, но и обладающие лучшими показателями обученности личного состава", - рассказал командующий армией генерал-майор Александр Перязев.

Другой армия прикрытия и быть не должна. Воронежская область граничит на юго-западе с Украиной, поэтому нет ничего удивительного в том, что три ракетные бригады, две мотострелковые и одна танковая дивизии дислоцированы в районах оперативного прикрытия госграницы в Воронежской области. Укрепление западных границ стало абсолютно необходимой мерой обеспечения безопасности РФ, особенно после милитаристских заявлений ряда официальных лиц Украины, мечтающих "вернуть исконно украинские земли" – Курщину, Брянщину, Воронежскую, Ростовскую области и Краснодарский край.

До конца года в Западном военном округе будет сформировано еще около 20 соединений и воинских частей. Более 30 батальонных и ротных тактических групп, которые укомплектованы личным составом и оснащены необходимыми запасами материальных средств, находятся в готовности к немедленному боевому применению. В связи с этим добрый совет соседям: не испытывать терпение российского солдата.


Владимир Гундаров

Зам. ответственного редактора "Независимого военного обозрения"
07.07.2017
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Страны
Россия
Украина
Продукция
БТР-82
БТР-82А
Град РСЗО
Мста-С
Стрелец
Т-72
Т-72Б
Компании
Минoбороны РФ

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