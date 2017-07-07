Lockheed Martin выбрана в качестве подрядчика в польской программе Homar

Министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич 5 июля 2017 года сообщил, что накануне консорциум во главе с польской оборонно-промышленной группой Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. (PGZ) рекомендовал предложение американской корпорации Lоckheed Martin для дальнейших переговоров по приобретению для Войска Польского оперативно-тактических ракетных комплексов по программе Homar ("Омар"; также программа именуется Dywizjonowego modu?u ogniowego wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych - DMO WWR).

Ранее распространенный польским предприятием Huta Stalowa Wola (HSW) рендер варианта пусковой установки оперативно-тактического ракетного комплекса Lockhed Martin М142 HIMARS на шасси польского автомобиля Jelcz (6х6) по программе Homar (с) HSW

"Контракт будет согласован и заключен, видимо, с Lоckheed Martin", - сказал А. Мацеревич, - "Это будет самое современное оружие, это оружие, которое позволит вам стрелять более чем на 300 км".

Выбор Lоckheed Martin означает соответственно выбор для приобретения по программе Homar производимого этого корпорацией ракетного комплекса М142 HIMARS с корректируемыми ракетами GMLRS и ATACMS (последние в новейшей итерации М57А1 имеют дальность стрельбы, значительно превышающую 300 км). Сообщается, что приобретение планируется вести на основе межправительственного соглашения с США по линии Foreign Military Sales (FMS), подписание котрого будто бы возможно уже до конца 2017 года.

По программе Homar вооруженные силы Польши планируют приобрести три дивизиона высокоточных ракетных комплексов с дальностью стрельбы не менее 300 км (суммарно 56 пусковых установок - по 18 в дивизионе, плюс две учебные). Конкурентами предложения Lоckheed Martin М142 HIMARS в программе выступали израильский комплекс IMI Lynx и турецкий Roketsan T-300 Kasirga.

Польская промышленность во главе с PGZ планирует принять значительное участие в реализации поставок по программе Homar. Все машины выбранного типа комплекса должны изготавливаться заводом Huta Stalowa Wola (HSW) на шасси польских автомобилей Jelcz, система управления огнем также должна производиться в Польше, планируется также по крайней мере частичная локализация производства ракет.