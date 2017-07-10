Зарубежный взгляд на российский военно-транспортный потенциал

С конца 2015 года Россия провела ряд экспедиционных операций в Сирии, полагаясь на стареющие военно-транспортные авиационные и морские платформы. Если не удастся исправить предыдущие неудачные попытки по их замене, страна рискует потерять возможность проведения подобных операций в течение следующих десяти лет, пишет сотрудник Международного института стратегических исследований (IISS) Том Уолдвин в статье "Russian military lift risks atrophy".

Тяжелый транспортный самолет Ан-124-100 "Руслан" (регистрационный номер RA-82035, серийный номер 05-09) ВКС России.Москва, 07.05.2017 (с) Алексей (другой) / russianplanes.net ( ссылка )

Нынешняя российская военно-транспортная техника составляет лишь часть от той, которая стояла на вооружении Советского Союза в момент окончания холодной войны (авиация - 1/5, морская - четверть от флота начала 1990-х годов). Более того, Вооруженные силы России опираются на самолеты и корабли, разработанные и построенные в советский период, большая часть из которых приближается к окончанию своего срока службы.

Военно-транспортная авиация

Российские возможности в сфере тяжелых воздушных грузоперевозок основываются на трех типах самолетов: Ан-22 "Антей", Ил-76 и Ан-124 "Руслан". Ан-22 совершил свой первый полет в 1965 году, Ил-76 - в 1971, Ан-124 - в 1982. К концу советской эпохи рассматривались проекты создания нового поколения военно-транспортных самолетов, однако с распадом СССР они были свернуты.

Авиастроительное предприятие "Антонов" располагается на Украине, а военно-техническое сотрудничество между Москвой и Киевом резко оборвалось с присоединением Крыма к России в 2014 году. В конце 2013 года страны обсуждали вопрос о возобновлении производства Ан-124. Лишь небольшая часть самолетов Ан-22 остается полётопригодной, при этом прилагаются усилия по продлению их срока службы до 2020 года.

Гораздо более многочисленным является парк самолетов Ил-76, которые служат "рабочими лошадками" российских ВКС. Самолет находился в центре усилий по модернизации, однако результаты остаются скромными. С 2002 года два самолета Ил-76МД были обновлены до версии Ил-76МД-90, а оригинальные турбовентиляторные двигатели Д-30 - заменены на ПС-90А. Обновления коснулись и бортового радиоэлектронного оборудования. Тем не менее, данный проект так же находится в состоянии неопределённости.

В конце 2006 года Россия приняла решении о переносе производства Ил-76 из Ташкента на завод "Авиастар" в Ульяновске и начала разработку значительно улучшенной версии под названием Ил-76МД-90А. Это будет новый самолет, а не просто модернизация существующей конструкции. Первые летные испытания прототипа были проведены в сентябре 2012 года. В следующем месяце "Авиастар" получил контракт стоимостью 139,4 млрд рублей на строительство 39 самолетов Ил-76МД-90А со сроком поставки в период с 2014 по 2020 годы. По состоянию на середину 2017 года, было передано только три из 39 самолетов.

В конце 2012 года Министерство обороны России выдало ПАО "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина" контракт на сумму 3,4 млрд рублей на модернизацию Ил-76МД по стандарту Ил-76МД-М. Данный проект включал в себя модернизацию авионики до уровня Ил-76МД-90А, однако не подразумевал замену двигателя Д-30. Цель заключалась в том, чтобы продлить срок службы самолета еще на 15 лет. Сегодня данный проект отстает от графика.

С прицелом на долгосрочную перспективу Москва в очередной раз приступила к рассмотрению возможности усовершенствования своего военно-транспортного флота в рамках проекта "Перспективного авиационного комплекса транспортной авиации" (ПАК ТА). Ильюшин, похоже, вернулся к наработкам 1980-х и начала 1990-х годов по проекту Ил-106, но пока сложно судить о темпах и прогрессе в данной работе. Компания также работает над легким турбовинтовым транспортным самолетом Ил-112, а также турбовентиляторным военно-транспортным самолетом Ил-214. Первый призван заменить Ан-26, а второй - Aн-12.

Морская военно-транспортная техника

Перспективы российской морской военно-транспортной техники хуже, чем в области стратегической военно-транспортной авиации. В настоящее время десантный флот России представлен двумя типами кораблей: четыре оставшихся больших десантных корабля проекта 1171, которые вводились в эксплуатацию в период с 1966 по 1975 годы, а также большие десантные корабли проекта 775, поступавшие на вооружение в 1976-1991 годы. Половина из этих кораблей приписаны к Черноморскому флоту. В 2004 году был заложен первый из запланированной новой серии кораблей проекта 11711 "Иван Грен". Головной корабль, планировавшийся к вводу в эксплуатацию в 2008 году, в настоящее время проходит морские испытания, а второй, поставка которого ожидается в 2018 году, еще не спущен на воду. В конце 1980-х годов Невским ПКБ разрабатывался универсальный десантный корабль проекта 11780, однако, как и в случае с вышеупомянутым Ил-106, дальше дело не пошло.

В 2011 году Россия предприняла попытку усовершенствования морской военно-транспортной техники посредством подписания с Франций соглашения о закупке двух универсальных десантных кораблей типа Mistral. Однако сделка была отменена в конце 2014 года в связи с французской отсрочкой заказа в ответ на российско-украинский конфликт.

Первый корабль проекта 11711, вероятно, будет введен в эксплуатацию уже в этом году, однако в ближайшие 10-15 лет потребуется заменить такое большое количество техники, что кажущаяся нехватка плана относительно продолжения строительства кораблей данного класса или перехода на новый проект, может привести к потере возможностей России в данной сфере.