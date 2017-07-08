Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Машина управления П-230Т на базе бронеавтомобиля "Тигр-М" в Воздушно-десантных войсках

10.07.2017 bmpd.livejournal.com 213 0
0
Понравилась новость?
 0

Как сообщил 5 июля 2017 года Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в ходе активной фазы командно-штабного учения с подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Псковской области впервые применена новейшая машина управления П-230Т на базе автомобиля "Тигр", позволяющая обеспечить пункту управления командующего ВДВ защищенную связь в режиме видеоконференции с командирами батальонов и дивизионов на поле боя.

Машина управления поступила в ВДВ России в июне 2017 года. Она оснащена современным телекоммуникационным оборудованием и позволяет обеспечить защищенную телефонную, видеоконференцсвязь и электронную переписку не только на стоянке, но и в движении.

Машина управления П-230Т на базе бронеавтомобиля "Тигр-М" в Воздушно-десантных войсках России. Псковская область, июль 2017 года (с) Министерство обороны России

Автоматизированные рабочие места в новейшей машине управления дают возможность Командованию ВДВ видеть оперативную обстановку в зоне выполнения задачи в режиме реального времени, а командирам подразделений - оперативно передавать вышестоящим штабам сведения об изменении обстановки.

Учение с подразделениями Ульяновского и Ивановского соединений проводятся во взаимодействии с военнослужащими Псковской дивизии ВДВ с практическим десантированием боевой техники и личного состава парашютным способом на незнакомые площадки приземления. Основная задача десантных подразделений на северо-западном направлении - разрешить учебную ситуацию чрезвычайного и антитеррористического характера силовым способом. В учении, проводимом в соответствии с планом боевой подготовки ВДВ, задействовано более 40 самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил России, ВВС и ПВО Западного военного округа.

В ходе учения десантники совершили перелет к местам выполнения задач, провели десантирование из самолетов военно-транспортной авиации личного состава и техники различным способом, осуществили захват аэродромов и объектов условного противника. Высадка десанта произведена одновременно на площадке приземления 76-й дивизии и в районе военного аэродрома близ города Остров Псковской области.

Машина управления П-230Т на базе бронеавтомобиля "Тигр-М" в Воздушно-десантных войсках России. Псковская область, июль 2017 года (с) Министерство обороны России
08.07.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
ВПК-233114 Тигр-М
ГАЗ-2330 Тигр
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.07 13:23
  • 51
22350. Переход из одной весовой категории в другую?
  • 10.07 13:22
  • 5
Серия "Адмирал Горшков" приостанавливается
  • 10.07 13:13
  • 15
Неуязвимая "Армата". Защиту новейшего танка не пробьет даже "Джавелин"
  • 10.07 12:54
  • 5
Зарубежный взгляд на российский военно-транспортный потенциал
  • 10.07 12:16
  • 4
Первый предсерийный образец радара с активной фазированной решеткой для МиГ-35 планируется создать до конца года
  • 10.07 11:35
  • 3
В России разрабатываются торпедные аппараты нового типа
  • 10.07 11:31
  • 13
Белорусский парад в советском стиле. Броня крепка, и ванны наши быстры
  • 10.07 11:21
  • 46
Новейший танк "Армата" защищен от любых существующих сейчас снарядов
  • 10.07 10:54
  • 2
Совершенство приводит к деградации
  • 10.07 09:23
  • 3
Украинский летчик Владислав Волошин уволился из вооруженных сил Украины
  • 10.07 09:21
  • 57
Проблемы создания новых научно-инженерных школ и развитие конструкторско- технологической базы России
  • 10.07 09:17
  • 5176
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 10.07 08:13
  • 1
"Сирийский экспресс" России
  • 10.07 07:40
  • 1
Китай прекратил контакты с КНДР по военной линии
  • 10.07 07:09
  • 21
Несбывшиеся надежды белорусского ВПК
другие обсуждаемые темы