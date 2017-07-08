Как сообщил 5 июля 2017 года Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в ходе активной фазы командно-штабного учения с подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Псковской области впервые применена новейшая машина управления П-230Т на базе автомобиля "Тигр", позволяющая обеспечить пункту управления командующего ВДВ защищенную связь в режиме видеоконференции с командирами батальонов и дивизионов на поле боя.

Машина управления поступила в ВДВ России в июне 2017 года. Она оснащена современным телекоммуникационным оборудованием и позволяет обеспечить защищенную телефонную, видеоконференцсвязь и электронную переписку не только на стоянке, но и в движении.

Машина управления П-230Т на базе бронеавтомобиля "Тигр-М" в Воздушно-десантных войсках России. Псковская область, июль 2017 года (с) Министерство обороны России

Автоматизированные рабочие места в новейшей машине управления дают возможность Командованию ВДВ видеть оперативную обстановку в зоне выполнения задачи в режиме реального времени, а командирам подразделений - оперативно передавать вышестоящим штабам сведения об изменении обстановки.

Учение с подразделениями Ульяновского и Ивановского соединений проводятся во взаимодействии с военнослужащими Псковской дивизии ВДВ с практическим десантированием боевой техники и личного состава парашютным способом на незнакомые площадки приземления. Основная задача десантных подразделений на северо-западном направлении - разрешить учебную ситуацию чрезвычайного и антитеррористического характера силовым способом. В учении, проводимом в соответствии с планом боевой подготовки ВДВ, задействовано более 40 самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил России, ВВС и ПВО Западного военного округа.

В ходе учения десантники совершили перелет к местам выполнения задач, провели десантирование из самолетов военно-транспортной авиации личного состава и техники различным способом, осуществили захват аэродромов и объектов условного противника. Высадка десанта произведена одновременно на площадке приземления 76-й дивизии и в районе военного аэродрома близ города Остров Псковской области.

Машина управления П-230Т на базе бронеавтомобиля "Тигр-М" в Воздушно-десантных войсках России. Псковская область, июль 2017 года (с) Министерство обороны России