Стоимость корветов, строящихся на Северной верфи

В опубликованном годовом отчете ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" (Санкт-Петербург) за 2016 год (здесь) содержатся сведения о контрактной стоимости заказанных предприятию в 2014-2016 годах корветов и ряде других заказов.

Достраивающийся на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" второй фрегат проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов". Санкт-Петербург, июль 2017 года (с) Алексей Акентьев / akentyev_alex@mail.ru / vk.com/marinist_spb

В отчете сообщается, что в 2016 году Северная верфь продолжила государственные испытания фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и швартовные испытания фрегата проекта 22350 "Адмирал флота Касатонов", а также строительство других фрегатов серии - "Адмирал флота Головко" и "Адмирал флота Советского Союза Исаков".

В эллинге верфи ведутся корпусные работы на судне связи проекта 18280 "Иван Хурс". Во втором квартале 2017 года планируется спустить судно на воду, а через пару месяцев начать швартовные испытания.

На стапелях завода выполняется строительство пяти корветов по проектам 20380 ("Ретивый" и "Строгий"), 20385 ("Гремящий" и "Проворный") и 20386 ("Дерзкий"), закладка которого состоялась в октябре 2016 года. Разработчик проектов - АО "ЦМКБ "Алмаз".

Головное судно тылового обеспечения проекта 23120 "Эльбрус", строящееся для вспомогательного флота по заказу Минобороны России, проходит ходовые испытания. В ближайших планах предприятия - передать судно заказчику.

В ноябре 2016 года судостроители спустили на воду судно тылового обеспечения проекта 23120 "Всеволод Бобров". Сейчас на нем продолжаются достроечные работы.

Относитель строящихся фрегатов в отчете за 2016 год сообщается:

- на головном фрегате проекта 22350 "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" проводятся государственные испытания, срок окончания 2017 год;

- на первом серийном фрегате "Адмирал Флота Касатонов" начаты швартовные испытания;

- на втором серийном фрегате "Адмирал Головко" ведется работа по подготовке к спуску на воду;

- на третьем серийном фрегате "Адмирал флота Советского Союза Исаков" проводятся работы по формированию корпуса.

По линии военно-технического сотрудничества проводятся работы по ремонту и модернизации кораблей 1234Э и 1159Т для ВМС Алжира.

Подготовлено производство к возможному строительству корветов проекта 20380 и фрегатов проекта 22356 для третьих стран.

Работ в области гражданского судостроения в отчетный период не велось.

В отчете о финансовых результатах Общества за 2016 год сообщается, что выручка составила 13 600 558 тыс. руб. (за 2015 год - 18 266 624 тыс. руб.);

Себестоимость продаж в 2016 году составила 15 199 192 тыс. руб. (за 2015 год - 16 486 101 тыс. руб.);

В результате в 2016 году был получен убыток в 1 598 634 тыс. руб. (за 2015 год была получена валовая прибыль в 1 780 523 тыс. руб.).

В целом по итогам 2016 года Обществом получен убыток в размере 1 834 558 тыс. руб. За аналогичный период прошлого года чистая прибыль составила 117 071 тыс. руб.

Таким образом, из данных сведений следует, что контрактная стоимость корвета "Ретивый" (заводской номер 1007) проекта 20380 составляет (без НДС) 17,24476 млрд рублей, однотипного корвета "Строгий" (заводской номер 1008) проекта 20380 - 17,32976 млрд руб., а контрактная стоимость заложенного в 2016 году головного корвета "Дерзкий" (заводской номер 1009) нового проекта 20386 составляет аж 29,080759 млрд рублей.

Контрактная стоимость третьего морского судна тылового обеспечения проекта 23120 "Капитан Шевченко" (заводской номер 882), как явствует из вышеприведенных данных, приостановленного строительством, составляет 3,309322 млрд руб.