Россия будто бы передаст Сирии противодиверсионные катера типа "Раптор"

Как сообщает ресурс Shephard Military News в материале "Russia to supply Syria with patrol boats", Россия поставит береговой охране Сирии новые патрульные катера и другое оборудование.

Поставка катеров должна начаться в 2017 году, и завершится в 2019 году. Тип катеров точно неизвестен, но скорее всего это будут быстроходные патрульные (противодиверсионные) катера проекта 03160 "Раптор".

За счет этого Россия планирует усилить возможности береговой охраны Сирии и сирийского флота, и оказать им содействие в охране побережья от проникновения возможных террористов и контрабанды. Россия ранее перебросила в Тартус два катера проекта 03160, но неизвестно, будут ли они переданы Сирии. Однако Россия взяла на себя обязательство оказывать содействие сирийскому флоту в рамках соглашения об аренде военно-морской базы в Тартусе.