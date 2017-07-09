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Россия будто бы передаст Сирии противодиверсионные катера типа "Раптор"

10.07.2017 bmpd.livejournal.com 296 0
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Как сообщает ресурс Shephard Military News в материале "Russia to supply Syria with patrol boats", Россия поставит береговой охране Сирии новые патрульные катера и другое оборудование.

Поставка катеров должна начаться в 2017 году, и завершится в 2019 году. Тип катеров точно неизвестен, но скорее всего это будут быстроходные патрульные (противодиверсионные) катера проекта 03160 "Раптор".

За счет этого Россия планирует усилить возможности береговой охраны Сирии и сирийского флота, и оказать им содействие в охране побережья от проникновения возможных террористов и контрабанды. Россия ранее перебросила в Тартус два катера проекта 03160, но неизвестно, будут ли они переданы Сирии. Однако Россия взяла на себя обязательство оказывать содействие сирийскому флоту в рамках соглашения об аренде военно-морской базы в Тартусе.
09.07.2017
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Проекты
03160 Раптор

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