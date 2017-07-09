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Австрия отказывается от "Тайфунов"

10.07.2017 Военный паритет 198 0
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EF-2000 Typhoon
Истребитель Eurofighter EF-2000 Typhoon ВВС Австрии
Источник: Wikimedia Commons

Австрия намерена заменить парк истребителей для патрулирования своего воздушного пространства, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (7 июля).

7 июля было объявлено о выводе из эксплуатации дозвуковых самолетов Saab 105 OE, так как срок летной годности этих машин истекает, и замене парка истребителей Eurofighter Typhoon первого транша, которых посчитали неэффективными по их конфигурации и "экономически невыгодными". Таким образом, принято решение приобрести современные сверхзвуковые истребители, которые "способны действовать круглосуточно".

Отмечается, что эксплуатация парка австрийских "Тайфунов" требует огромных бюджетных затрат, дальше такие расходы признаны абсолютно неприемлемыми. С 2020 года должны поступить на вооружение 18 новых истребителей - 15 одноместных и три двухместных. Сообщается, что речь может идти о закупке шведских Gripen E/F или американских F-16. Нынешнее правительство Австрии считает, что при подготовке контракта на закупку "Тайфунов" в 2003 году страна была нагло обманута фирмой-производителем.
09.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Австрия
США
Швеция
Продукция
EF-2000
F-16
Gripen NG
Компании
SAAB
Проекты
2020-й год

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