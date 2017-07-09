Австрия отказывается от "Тайфунов"
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Истребитель Eurofighter EF-2000 Typhoon ВВС Австрии
Источник: Wikimedia Commons
Австрия намерена заменить парк истребителей для патрулирования своего воздушного пространства, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com (7 июля).
7 июля было объявлено о выводе из эксплуатации дозвуковых самолетов Saab 105 OE, так как срок летной годности этих машин истекает, и замене парка истребителей Eurofighter Typhoon первого транша, которых посчитали неэффективными по их конфигурации и "экономически невыгодными". Таким образом, принято решение приобрести современные сверхзвуковые истребители, которые "способны действовать круглосуточно".
Отмечается, что эксплуатация парка австрийских "Тайфунов" требует огромных бюджетных затрат, дальше такие расходы признаны абсолютно неприемлемыми. С 2020 года должны поступить на вооружение 18 новых истребителей - 15 одноместных и три двухместных. Сообщается, что речь может идти о закупке шведских Gripen E/F или американских F-16. Нынешнее правительство Австрии считает, что при подготовке контракта на закупку "Тайфунов" в 2003 году страна была нагло обманута фирмой-производителем.
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09.07.2017
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