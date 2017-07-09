Источник сообщил о поломке китайского эсминца в Индийском океане
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Четыре ракетных эсминца Тип 052D
Источник: china-defense.blogspot.ru
Новый китайский эскадренный миноносец проекта 052D "Чанша" остался без хода в Индийском океане из-за поломки энергетической установки. Об этом пишет ресурс East Pendulum со ссылкой на осведомленный источник в Военно-морских силах Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК).
Источник сообщил, что ответственные сотрудники промышленной группы CSIC, которая произвела комплектующие для энергетической установки этих кораблей, были вызваны в Пекин на срочное совещание.
Отмечается, что судно комплексного снабжения "Ломаху", возможно, осталось рядом с поломавшимся эсминцем.
Эксперты предполагают, что мог сломаться вал гребного винта, однако с учетом того, что у эсминцев проекта 052D имеется два гребных вала, представляется маловероятным, что они оба вышли из строя, указывается в статье.
В связи с оставшимся в Индийском океане "Чанши", в российско-китайских учениях в Балтийском море принимает участие вместо него однотипный "Хэвэй".
В публикации говорится, что 18 июня Китай заявил о намерении отправить на эти учения группу кораблей, в число которой войдут эсминец "Чанша", фрегат проекта 054А "Юньчэн" и комплексное судно снабжения "Ломаху" проекта 903А. Однако в статье, опубликованной официальным изданием китайской армии 8 июля, упоминался уже эсминец "Хэвэй", а не "Чанша", а вместо судна снабжения "Ломаху" говорится о "Гаоюху".
Эсминец "Хэвэй" является одним из четырех кораблей проекта 052D, которые входят в состав Южного флота ВМС НОАК. Оставшиеся три корабля, соответственно, "Куньмин", "Чанша" и "Иньчуань".
Учения "Морское взаимодействие — 2017" пройдут в два этапа с середины июля до середины сентября в акватории Балтийского, Охотского и Японского морей, сообщало Минобороны КНР.
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09.07.2017
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