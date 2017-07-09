Источник: фрегат "Адмирал Эссен" присоединится к средиземноморской группировке ВМФ РФ
|
|
Фрегат "Адмирал Эссен" выполняет стрельбу крылатыми ракетами "Калибр-НК".
Источник: Reuters
Фрегат вышел из Севастополя в воскресенье. По словам источника в силовых структурах Крыма, практика показывает, что выполнение задач продлится несколько месяцев
СЕВАСТОПОЛЬ, 9 июля. /ТАСС/. Фрегат "Адмирал Эссен" Черноморского флота РФ вышел в воскресенье из Севастополя, чтобы присоединиться к российской боевой группировке кораблей в Средиземном море, сообщил ТАСС источник в силовых структурах Крыма.
"Фрегат "Адмирал Эссен" вошел в состав средиземноморской группировки, по плану он вышел (из Севастополя - прим. ТАСС) сегодня. Практика показывает, что выполнение задач продлится несколько месяцев", - сказал источник.
Фрегат "Адмирал Эссен" 5 июля вернулся в Севастополь после выполнения боевых задач у берегов Сирии. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что фрегаты "Адмирал Эссен", "Адмирал Григорович" и подводная лодка "Краснодар" уничтожили крылатыми ракетами "Калибр" в Сирии крупные склады вооружения террористов запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" (ИГ).
"Адмирал Эссен" - второй после судна "Адмирал Григорович" фрегат морской зоны проекта 11356, был передан Черноморскому флоту в июне 2016 года. Фрегаты имеют водоизмещение порядка четырех тысяч тонн, их скорость достигает 30 узлов, автономность плавания составляет 30 суток. Еще один корабль этого проекта будет передан флоту в 2017 году.
"Адмирал Эссен" вооружен крылатыми ракетами "Калибр-НК", ракетным комплексом самообороны "Штиль-1", артустановкой А-190, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).
|
09.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
07.07.2017 Новый фрегат Черноморского флота "Адмирал Эссен" прибыл в Севастополь
06.07.2017 Фрегат "Адмирал Эссен" вернулся в Севастополь, выполнив задачи по борьбе с ИГ в Сирии
02.05.2017 Фрегат проекта 1135.6 «Адмирал Эссен» начал межфлотский переход к месту постоянного базирования
14.04.2017 Фрегат "Адмирал Григорович" пополнил запасы в Тартусе
07.06.2016 Фрегаты (сторожевые корабли) проекта 11356Р/М.
14.03.2016 Фрегат "Адмирал Григорович" вошел в состав Черноморского флота
04.07.2017 Фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" прибыл на Кипр
10.05.2017 "Адмирал Эссен" с "Калибрами" усилил группировку ВМФ в Средиземноморье