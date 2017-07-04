Airbus создал платформу для предиктивного техобслуживания самолетов



Системой Skywise, нацеленной на углубленный анализ данных с датчиков самолета, уже пользуется авиакомпания Emirates

Источник: transport-photo.com Системой Skywise, нацеленной на углубленный анализ данных с датчиков самолета, уже пользуется авиакомпания EmiratesИсточник: transport-photo.com

На парижском авиасалоне Airbus представил Skywise — масштабный проект, призванный повысить эффективность как самого производителя, так и авиакомпаний. Сделать это предлагается за счет более четкого, чем сейчас, структурирования анализируемых данных, объем которых предстоит увеличить.

"Мы запускаем совершенно новый этап в авиации, — заявил гендиректор Airbus Том Эндерс. — Через несколько лет, глядя на сегодняшнее событие, мы сможем сказать: "Вот когда мы по-настоящему подключили авиацию к Сети". Когда к Airbus обратилась Palantir Technologies из Кремниевой долины, "мы быстро поняли, что нам принесет более полная обработка данных".

Skywise задумывается как масштабная платформа, которая будет получать данные из многих источников, в том числе от Airbus, от эксплуатантов воздушных судов и в конечном итоге от участников всей цепи поставок. В Airbus полагают, что такой подход улучшит надежность летательных аппаратов, укорит анализ технических неполадок, выявленных во время эксплуатации, и улучшит схемы техобслуживания. Кроме того, производитель рассчитывает, что Skywise поможет ему оптимизировать характеристики воздушных судов: анализ данных позволит лучше понять предельные возможности летательных аппаратов и расширить границы их эксплуатационных режимов. За поведением самолетов будут следить на индивидуальной основе.

По словам директора по цифровизации Марка Фонтэна, для отслеживания параметров самолетов на них будут устанавливать в среднем по 25 тыс. датчиков. Самая современная модель Airbus — A350 — оснащена 250 тыс. датчиков. "Мы запустили Skywise на нашем заводе два года назад", — рассказал Фонтэн. Данные пересылают и в отдел проектирования, что позволяет внести изменения в конструкцию. Как пояснил президент Airbus Commercial Aircraft Фабрис Брежье, этот подход существенно облегчил ускорение производства A350: "Скорость, с которой мы устраняли неполадки, увеличилась в семь раз".

"Мы решили поставить эту схему на поток, чтобы ее можно было использовать во время эксплуатации парка", — добавил Брежье. Кроме авиакомпаний, "в качестве целевой группы мы рассматриваем участников цепи поставок, работа с которыми станет следующим этапом". По словам Эндерса, в будущем Skywise будет также рассчитана на оборонный, космический и вертолетный сегменты. "В конечном итоге платформа принесет нам приличную прибыль, — уверен он. — Skywise будет состоять из бесплатной и платой частей".

Партнерами Airbus в рамках программы Skywise стали четыре авиакомпании — Peach Aviation, AirAsia, EasyJet и Emirates. "Мы приступили к сотрудничеству одними из первых. Мы в восторге от увиденного, — сказал гендиректор AirAsia Group Тони Фернандес. — Мы хотим стать технологичной авиакомпанией". По его мнению, анализ данных о коммерческой эксплуатации флота и человеческих ресурах принесет большую выгоду: "Появляются огромные возможности сократить издержки и увеличить выручку".

В Emirates рассказали, что анализ данных позволил за последние восемь месяцев повысить готовность к вылету на 1%.

По мнению Фонтэна, программа Skywise позволит Airbus свести число ситуаций AOG ("самолет на земле") практически к нулю. Это станет результатом того, что с помощью предиктивного обслуживания производитель будет оптимизировать параметры каждого конкретного борта.

Наличие больших объемов данных об отдельных воздушных судах может оказать сильное влияние на управление активами таких участников отрасли, как лизингодатели, банки, оценщики и страховые компании. Имея эти данные на руках, они смогут проследить историю каждого самолета.

Как пояснил Фонтэн, будучи производителем, Airbus обеспечит самолеты средствами связи и проследит за целостностью данных.

При формировании корпуса данных большое внимание будет уделяться пассажирскому салону: сколько раз открывают двери в туалет, сколько раз вывозят тележки, какая температура поддерживается в разных частях салона, рядом с отдельными креслами. При этом Фонтэн уверен, что личное пространство пассажиров не будет нарушаться. В целом данные о состоянии пассажирского салона и о параметрах эксплуатации жизненно важны для сокращения разворотного времени. В Airbus утверждают, что платформа будет открыта для партнерства, и надеются, что предоставление доступа к данным не будет связано с юридическими осложнениями.

Как обещают в Airbus, помимо прочего Skywise позволит сократить расходы на инвестиции в информационные технологии.

Йенс Флоттау