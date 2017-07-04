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ФГУП "ЦАГИ" на авиасалоне в Ле Бурже

10.07.2017 ЦАГИ 155 0
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Логотип компании Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Центральный аэрогидродинамический институт им. проф. Н.Е. Жуковского"

В июне Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е.Жуковского") принял участие в 52-м Парижском международном авиасалоне в Ле Бурже (Франция). Развитие сотрудничества с зарубежными партнерами, обсуждение хода реализации проектов Рамочных программ Европейского Союза, заседание Российско-Европейской рабочей группы в области авиационных исследований в гражданском секторе — ключевые направления деловой программы ЦАГИ.

Делегация института во главе с генеральным директором Сергеем Чернышевым приняла участие в заседаниях Руководящего комитета Международного форума по авиационным исследованиям (IFAR), в котором Россию представляет ЦАГИ. Обсуждались планы дальнейшей работы IFAR и, в частности, предложенное институтом направление — развитие молодежных инициатив.

На заседании Российско-Европейской рабочей группы в области авиационных исследований в гражданском секторе с участием представителей ЦАГИ, на базе которого действует Национальная контактная точка "Аэронавтика", прорабатывались направления совместных флагманских проектов.

Состоялись переговоры с NASA, где были подведены итоги совместного семинара, проходившего этой весной. Руководители российского и американского центров согласовали направления взаимодействия на научном поле, пилотным из которых станет обледенение.

В целом, Парижский авиасалон позволил ЦАГИ достичь заметных результатов во взаимодействии с европейскими партнерами. С руководством AirbusGroup делегация ЦАГИ обсудила перспективы проведения авиационных исследований, в том числе работы по проекту RUMBLE, направленному на изучение пороговых значений и правил оценки уровня звукового удара от сверхзвукового пассажирского самолета.

С коллегами из французского центра ONERA представители института рассмотрели тематики предстоящего совместного семинара, среди которых — физика обледенения, управление бафтингом, нетрадиционные компоновки летательных аппаратов и т.д. Мероприятие запланировано на октябрь этого года и состоится в г. Париже. Диалог с французскими коллегами продолжился встречей с представителями SAFRAN Tech. Уточнялись возможные направления совместных исследований и детали планируемого визита делегации руководства компании в ЦАГИ. Также институт провел переговоры с партнерами из немецкого центра DLR, рассмотрев текущие результаты совместных проектов и перспективы сотрудничества.

Отдельное внимание на Ле Бурже ЦАГИ уделил развитию деловых контактов с коллегами из азиатского региона. В частности, состоялись переговоры с руководством Китайской авиационной академии CAE и корпорации AVIC, где обсуждалась предстоящая совместная конференция. Мероприятие пройдет в дни Международного авиационно-космического салона МАКС-2017.

Парижский международный аэрокосмический салон (Paris Air Show) — одна из крупнейших и наиболее престижных аэрокосмических выставок в мире. Мероприятие проводится раз в два года. На выставке представлены различные летательные, космические аппараты, спутники, авиационные и космические двигатели, оборудование для аэропортов и т.д.
04.07.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАГИ
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Германия
Китай
Россия
США
Франция
Компании
Airbus
AVIC
CAE
Safran
ЦАГИ

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