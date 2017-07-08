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Россия и Индия могут создать тяжелую тепловую торпеду

10.07.2017 Известия.ru 294 0
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Источник: https://trudvsem.ru/

АО «НИИ Мортеплотехники» сообщило о планах России и Индии создать тяжелую тепловую торпеду. Обсуждение совместных конструкторских работ началось в 2016 году.


Как сказано в отчете «НИИ Мортеплотехники», переговоры об этом прошли еще в 2016 году. В частности, предприятие тогда вошло в состав делегации Рособоронэкспорта и провело в Индии переговоры по разработке тяжелой тепловой торпеды и рассмотрению технического предложения по проведению совместной конструкторской работы.


Предприятие отмечает, что Индия проявила заинтересованность в создании тяжелой торпеды.



В отчете компании также сказано, что в декабре в Дели прошло заседание российско-индийской подгруппы по научно-исследовательским и конструкторским работам. Там также обсуждалась концепция создания тяжелой тепловой торпеды.


Напомним, в январе глава НПО машиностроения Александр Леонов заявил, что РФ строит на основе ракеты «БраМос» ее укороченную версию для запуска из торпедных аппаратов.


Егор Кучер
08.07.2017
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Страны
Индия
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
Компании
Мортеплотехники
НПО машиностроения
РОЭ

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