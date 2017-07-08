Россия и Индия могут создать тяжелую тепловую торпеду



Логотип АО "НИИ Мортеплотехники"

Источник: https://trudvsem.ru/ Логотип АО "НИИ Мортеплотехники"Источник: https://trudvsem.ru/

АО «НИИ Мортеплотехники» сообщило о планах России и Индии создать тяжелую тепловую торпеду. Обсуждение совместных конструкторских работ началось в 2016 году.

Как сказано в отчете «НИИ Мортеплотехники», переговоры об этом прошли еще в 2016 году. В частности, предприятие тогда вошло в состав делегации Рособоронэкспорта и провело в Индии переговоры по разработке тяжелой тепловой торпеды и рассмотрению технического предложения по проведению совместной конструкторской работы.

Предприятие отмечает, что Индия проявила заинтересованность в создании тяжелой торпеды.

В отчете компании также сказано, что в декабре в Дели прошло заседание российско-индийской подгруппы по научно-исследовательским и конструкторским работам. Там также обсуждалась концепция создания тяжелой тепловой торпеды.

Напомним, в январе глава НПО машиностроения Александр Леонов заявил, что РФ строит на основе ракеты «БраМос» ее укороченную версию для запуска из торпедных аппаратов.

Егор Кучер