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Концерн «Калашников» разработает военную модель мотоцикла

10.07.2017 РБК 633 0
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Мотоцикл
Военный мотоцикл
Источник: Пресс-служба Калашникова

Концерн «Калашников» представит на выставке «Армия-2017» новую модель мотоцикла для силовых структур. Скорее всего, это будет совместный российско-китайский проект, полагают опрошенные РБК эксперты

Концерн «Калашников» работает над специальными вариантами мотоциклов марки «Иж», сообщил РБК источник в военно-промышленной отрасли. Это подтвердила РБК директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова. «Работы ведутся в интересах силовых структур», — уточнила она. Модели будут представлены на международном военно-техническом форуме «Армия-2017», который пройдет с 22 по 27 августа в подмосковном парке «Патриот», добавила Иванова, отказавшись раскрыть остальные подробности.


Источник РБК в концерне сообщил, что моделей должно быть три. «Они будут без колясок с отсеками под автомат и другие вещи. Судя по тем макетам, которые я видел, они будут похожи на горные мотоциклы», — сказал собеседник, отметив, что внешне машины похожи на японские горные Kawasaki. Источник также отметил, что мотоциклы будут различными по проходимости, один из них «более приподнят, другие — пониже».


Скорее всего, это будет российско-китайская разработка, отметили опрошенные РБК эксперты.


Судя по фото, имеющееся в распоряжении РБК, это мотоцикл класса эндуро [мотоцикл для специальных соревнований на пересеченной местности], отметил владелец мотосервиса «АВТ-сервис» Алексей Трепыхалин. «Сомневаюсь, что Ижмаш [c 2013 года — концерн «Калашников»] разработал его сам. Скорее всего, двигатель будет китайским, остальное российское. Проще отдать заказ компаниям Lifan и Stels, чтобы они сделали все в три раза дешевле», — считает Трепыхалин. По его мнению, такой мотоцикл будет стоить максимум 150 тыс. руб.


Издатель журнала «Мото» Роман Ситников также считает, что новые мотоциклы для силовиков, скорее всего, будут российско-китайскими. «Насколько я понимаю, концерн Калашников имеет отношение только к доработке. Наиболее оптимальный вариант — взять за основу какой-то из средних китайских. Я предполагаю, что это будет Lifan», — сказал Ситников.


Последняя разработка подобного рода, которая велась в России в военных целях, был мотоцикл «Урал». Он выпускается на Ирбитском мотоциклетном заводе. «Урал» является дальнейшим развитием мотоцикла М-72 (советской копии немецкого BMW R71). Его «военные версии» — «Ура​л» ИМЗ-8.1037 Gear-UP и «Урал» ИМЗ-8.1037 Gear-UP-ATGM. Оба мотоцикла оснащены коляской, последний является носителем противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Конкурс-М». Пусковая установка с тепловизионным прицелом устанавливается на коляске мотоцикла на специальной турели. Стоимость такого мотоцикла — более 500 тыс. руб.

Военная модель «Урала» находится в производстве, но по факту в Российскую армию она не поставляется из-за высокой стоимости, отметил Ситников. Более 90% техники Ирбитского завода продается за рубеж, добавил он. «Нашей армии поставляются квадроциклы и снегоходы, сегодня в армии двух- и трехколесной техники нет», — подытожил эксперт.


Мотоциклы есть на вооружении армий, например, США, Германии и Китая, но в небольшом количестве, отметил военный эксперт Василий Кашин. «Их звездный час был во Вторую мировую войну. Они были дешевле, чем автомобили, и имели довольно высокую проходимость», — напомнил Кашин. По его мнению, сейчас в армии гораздо выгоднее использовать легкие автомобили типа багги или квадроциклы. «Массово мотоциклы есть в армии Ирана. Но это скорее следствие промышленной слабости этой страны», — заключил эксперт.


Инна Сидоркова

При участии: Лилия Унгвицкая
04.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РБК
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Страны
Германия
Иран
Китай
Россия
США
Япония
Продукция
Конкурс-М
Компании
Kawasaki
ГАЗ Группа
ИЖМАШ
Концерн Калашников

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