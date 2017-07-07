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Ростех развивает институт зарубежных представительств

10.07.2017 Ростех 323 0
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Ростех
Ростех
Источник: rostec.ru

С помощью представительств Госкорпорация планирует увеличить выпуск гражданской продукции

Руководство Ростеха и «Рособоронэкспорта» провело совещание с представителями Корпорации за рубежом по вопросам реализации Стратегии развития Ростеха на период до 2025 года. Основной темой совещания стало увеличение выпуска гражданской продукции.


Производство гражданской продукции с момента основания Корпорации выросло почти в четыре раза в абсолютном выражении и на 10% – в относительном. Объем производства гражданской продукции в 2016 году достиг 374 млрд рублей, превысив уровень 2015 года на 11%. Выручка за 2016 год по сравнению с 2009-м увеличилась более чем в 2,5 раза, до 1,266 трлн рублей. Таких результатов удалось добиться во многом благодаря институту представительств за рубежом.


На начало июля 2017 года у Корпорации есть два самостоятельных представительства – в Германии и Франции. Еще в пяти странах: Ливии, Йемене, Ираке, Лаосе, Украине – представительства временно не функционируют. Кроме того, представители Ростеха аккредитованы еще в 48 государствах. Несмотря на санкции, организации Корпорации продолжают расширять свое присутствие на зарубежных рынках.


В соответствии с обновленной в конце 2015 года Стратегией развития Корпорации представители ориентированы на то, что Ростех должен стать сбалансированной, с точки зрения выпускаемой продукции, Корпорацией, в которой военная и гражданская составляющие находятся в соотношении 50/50.


Портфель заказов продукции военного назначения в первом полугодии 2017 года удалось увеличить с 42 до более чем 45 млрд долларов, в том числе благодаря усилиям представителей Корпорации. В результате Россия в настоящее время укрепилась на втором месте на мировом рынке по экспорту вооружения.


Ростех намерен и в дальнейшем сохранять и развивать институт зарубежных представительств в интересах всех организаций Госкорпорации, максимально использовать их потенциал для продвижения как военной, так и гражданской продукции.
07.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Ростех
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Страны
Германия
Ирак
Йемен
Лаос
Ливия
Россия
Украина
Франция
Компании
Ростех
РОЭ

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