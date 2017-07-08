ПКР-вариант LRPF угрожает "Стерегущему"



Запуск модернизированной американской оперативно-тактической ракеты Lockheed Martin М57А1 ATACMS c боевой машины реактивной системы залпового огня М142 HIMARS на ракетном полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико), 2017 год

Источник: армия США Запуск модернизированной американской оперативно-тактической ракеты Lockheed Martin М57А1 ATACMS c боевой машины реактивной системы залпового огня М142 HIMARS на ракетном полигоне Уайт-Сэндс (штат Нью-Мексико), 2017 годИсточник: армия США

ВМС США питают интерес к созданию противокорабельной версии новой оперативно-тактической БР LRPF (Long-Range Precision Fires, создается для замены армейской системы ATACMS), сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на breakingdefense.com (13 октября 2016).

Договор по РСМД ограничил дальность баллистических ОТР уровнем 500 км, однако новая ракета будет сконструирована по модульному принципу и сможет легко обновляться. Отмечается, что увеличение дальности более 500 км "вполне выполнимо". "Мы собираемся предоставить решение, которое позволит очень легко наращивать характеристики ракеты. Например, ракета может быть оснащена другим двигателем, который обеспечит дальность более 499 км", говорит Дж.Р. Смит (JR Smith), бывший пилот ВВС, ныне ныне директор отделения компании Raytheon по перспективным боевым системам. Конкурирующая фирма Lockheed Martin в лице вице-президента по наземным системам Скотта Грина (Scott Greene) заметила, что "Локхид Мартин" обладает множеством технологий, которые могли бы адаптировать LRPF в качестве противокорабельной ракеты, если будет такое желание у Пентагона.

Смит отметил, что для того, чтобы поразить движущуюся цель, например, корабль или танк, система наведения ракеты должна иметь радиолокационный или инфракрасный искатель (инерциальная и спутниковая системы предназначены для поражения стационарных целей). По его словам, поразить такой ракетой морскую цель, такую как российский корвет класса "Стерегущий" длиной 353 фута (353-foot long Steregushchy corvette) будет легче, так как корабль является "гораздо большой мишенью" чем танк, такой как Т-14 "Армата". Корабль это "крупный металлической предмет, который торчит на поверхности воды", в то время как танк может спрятаться среди строений, деревьев или скал, говорит Смит.

Современное программное обеспечение (ПО) может превратить ракету в оружие другого класса, например, ЗУР SM-6 может поражать корабли. Блок ПО знаменитой КР Tomahawk может быть легко переформатирован для поражения движущихся морских целей. Таким образом, создание ПКР-варианта наземной БР вполне возможно, отмечает источник.