Индийские БМП-2 будут модернизированы
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БМП-2 индийской армии
Источник: indiandefensenews.in
Министерство обороны Индии дало старт программе модернизации боевых машин пехоты БМП-2, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на indiandefensenews.in (9 июля).
Данное решение принято на заседании Совета по вопросам обороны, который является высшим директивным органом военного ведомства по закупкам вооружений и оборудования, сообщает источник. Модернизация этой техники позволит повысить их общие возможности, в частности, БМП-2 получат способность в полной мере действовать в ночных условиях.
Модернизация будет проводиться на государственном военном заводе в Медаке (Таленган). В индийской армии насчитывается около 2500 машин этого типа.
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09.07.2017
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