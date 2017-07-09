Индийские БМП-2 будут модернизированы



БМП-2 индийской армии

Источник: indiandefensenews.in БМП-2 индийской армииИсточник: indiandefensenews.in

Министерство обороны Индии дало старт программе модернизации боевых машин пехоты БМП-2, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на indiandefensenews.in (9 июля).

Данное решение принято на заседании Совета по вопросам обороны, который является высшим директивным органом военного ведомства по закупкам вооружений и оборудования, сообщает источник. Модернизация этой техники позволит повысить их общие возможности, в частности, БМП-2 получат способность в полной мере действовать в ночных условиях.

Модернизация будет проводиться на государственном военном заводе в Медаке (Таленган). В индийской армии насчитывается около 2500 машин этого типа.