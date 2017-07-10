Серия "Адмирал Горшков" приостанавливается



Вариант фрегата проекта 22350M+

Источник: Концерн "Моринформсистема-Агат" Вариант фрегата проекта 22350M+Источник: Концерн "Моринформсистема-Агат"

Российский государственный научный центр им. Крылова приступил "к анализу проектной документации" на модернизацию фрегата пр. 22350 "Адмирал Горшков" с увеличением водоизмещения с 5400 до 8000 т, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на (6 июля).

Таким образом, строительство кораблей пр. 22350М, которых уже окрестили "Супер-Горшков", может начаться в 2019-2020 годах. Однако министерство обороны РФ пока не одобрило эти работы, идет изучение возможных характеристик корабля, в том числе водоизмещения и силовой установки. Ранее инсайдер из Коломенского завода сообщил mil.today, что новые корабли будут оснащаться дизелями этого производителя.

Впервые о возможности строительства кораблей увеличенного проекта на базе "Горшкова" заявил заместитель главкома ВМФ РФ по вооружениям вице-адмирал Виктор Бурсук 29 июня. Он отметил, что, скорее всего, строительство кораблей улучшенного проекта будет разделено между "дальневосточным и северо-западным верфями", в нем может участвовать завод "Янтарь" в Калининграде. Впервые же о проекте 22350М заговорил в 2014 году тогдашний главком флота адмирал Виктор Чирков. По его тогдашним словам, флот планирует приобрести не менее 15 фрегатов этого типа базовой и модернизированной версии.

В настоящее время фрегаты строятся на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, головной "Адмирал Горшков" был заложен еще в 2006 году, но его ввод в строй несколько раз откладывался. По последним сообщениям, флот может принять его в конце этого года. Второй и третий корабли ("Адмирал Касатонов" и "Адмирал Головко") будут приняты в 2018 и 2019 годах. Далее строительство фрегатов базовой версии не запланировано.