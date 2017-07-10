Серия "Адмирал Горшков" приостанавливается
|
|
Вариант фрегата проекта 22350M+
Источник: Концерн "Моринформсистема-Агат"
Российский государственный научный центр им. Крылова приступил "к анализу проектной документации" на модернизацию фрегата пр. 22350 "Адмирал Горшков" с увеличением водоизмещения с 5400 до 8000 т, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на (6 июля).
Таким образом, строительство кораблей пр. 22350М, которых уже окрестили "Супер-Горшков", может начаться в 2019-2020 годах. Однако министерство обороны РФ пока не одобрило эти работы, идет изучение возможных характеристик корабля, в том числе водоизмещения и силовой установки. Ранее инсайдер из Коломенского завода сообщил mil.today, что новые корабли будут оснащаться дизелями этого производителя.
Впервые о возможности строительства кораблей увеличенного проекта на базе "Горшкова" заявил заместитель главкома ВМФ РФ по вооружениям вице-адмирал Виктор Бурсук 29 июня. Он отметил, что, скорее всего, строительство кораблей улучшенного проекта будет разделено между "дальневосточным и северо-западным верфями", в нем может участвовать завод "Янтарь" в Калининграде. Впервые же о проекте 22350М заговорил в 2014 году тогдашний главком флота адмирал Виктор Чирков. По его тогдашним словам, флот планирует приобрести не менее 15 фрегатов этого типа базовой и модернизированной версии.
В настоящее время фрегаты строятся на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, головной "Адмирал Горшков" был заложен еще в 2006 году, но его ввод в строй несколько раз откладывался. По последним сообщениям, флот может принять его в конце этого года. Второй и третий корабли ("Адмирал Касатонов" и "Адмирал Головко") будут приняты в 2018 и 2019 годах. Далее строительство фрегатов базовой версии не запланировано.
|
09.07.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
04.07.2013 Программы по обновлению корабельного состава ВМФ РФ, реализованные в первой половине 2013 года
29.11.2013 Авианосец для ВМФ России: возможности, пожелания и предположения
29.07.2013 Блеск и нищета судпрома
08.07.2013 Авианосец для ВМФ России: масштабная модель и дальнейшие планы
13.03.2013 Авианосный зуд
28.02.2007 Верфь сдал -- верфь принял. Крупнейшему судостроителю поменяли руководство
07.07.2017 22350. Переход из одной весовой категории в другую?
06.07.2017 Интервью с советником генерального директора АО "Северное ПКБ" Владимиром Юхниным
|
Blood_angel
26
|
№2
10.07.2017 10:29
Потрясающая работа журналиста в создании заголовка, полностью несоответствующего сути статьи. Никакой информации о приостановке серии Горшкова в статье нет. Есть начало проектных работ по созданию эсминца (а не модернизированного фрегата, мистер журналист! 8 тыс. тонн водоизмещения, где вы такие фрегаты видели?) на базе проекта 22350. Относительно самих Горшковых, никаких данных о его приостановке в статье нет, а по прочим сведениям его как собирались строить крупной серией и сделать основным кораблем всех флотов, так и собираются.
|
0Сообщить модератору
|
NagaN
205
|
№3
10.07.2017 12:52
Цитата, Blood_angel сообщ. №2
мистер журналист! ... где вы такие фрегаты видели?
Да нигде он их не видел.
Вернее видел он их " в гробу, у белых тапках!!!"@
Но "логическую" цепочку работы его головного ганглия по построению говноназвания для статьи из нормального материала проследить не трудно.
Это же "Паритет"...
|
0Сообщить модератору
|
Байкал57
183
|
№4
10.07.2017 13:09
Страшно ненавидящий Россию питерский якут имеет по наглому доступ бродить в Питере на всех военных предприятиях. А его любимые и единственные не баненные форумчане сплошь с Запада и Тель-Авива.
|
0Сообщить модератору
|
EDDISONN
584
|
№5
10.07.2017 13:22
Цитата, Blood_angel сообщ. №2
8 тыс. тонн водоизмещения, где вы такие фрегаты видели?
ну тут вопрос большой всегда - например у нас 3500 это корвет - 20386, у аргенитны 3300 это эсминец http://flot.com/2017/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B05/
|
0Сообщить модератору