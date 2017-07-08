Робот-пожарный "Уран-14" вызвал наибольший интерес на выставке Минобороны на "Нашествии"



Пожарный робот "Уран-14"

Источник: МО РФ Пожарный робот "Уран-14"Источник: МО РФ

По словам представителя ведомства, из-за погоды не удалось провести демонстрационный показ, в ходе которого роботизированный комплекс выбрасывает две тонны воды за 10 минут

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 8 июля. /ТАСС/. Робот-пожарный "Уран-14", впервые представленный зрителям рок-фестиваля "Нашествие" в этом году на выставке техники Министерства обороны РФ, вызвал наибольший ажиотаж у гостей мероприятия, сообщил ТАСС заместитель руководителя департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ Дмитрий Журавлев.

"Мне кажется, что (наибольший ажиотаж вызвал - прим. ТАСС) однозначно "Уран-14", роботизированный комплекс, который мы впервые сюда привезли. Мы проводим демонстрационные показы, но в этом году нам не повезло с погодой. В нем две тонны воды, которые он выбрасывает за 10 минут, но, к сожалению, продемонстрировать не получилось, так как в этом году и без нас поливает", - сказал Журавлев.

В текущем году на выставке Министерства обороны РФ традиционно работает пункт отбора на военную службу по контракту. Собеседник агентства добавил, что за два дня проведения фестиваля в него обратились порядка 7 тыс. человек.

"Поступило порядка 7 тыс. обращений, из них около тысячи человек, которые готовы служить. Стоит уточнить, что пункт отбора на фестивале оказывает информационные услуги, здесь доводят до желающих, каким требованиям нужно соответствовать, чтобы поступить на службу по контракту. Служить по контракту отправляются в военных комиссариатах по месту жительства", - пояснил Журавлев.

"Нашествие" и выставка Минобороны

Ранее сообщалось, что крупнейший в России рок-фестиваль "Нашествие" стартовал в пятницу, 7 июля, в Тверской области. Мероприятие проводится ежегодно с 1999 года под открытым небом, а зрители живут в палаточных городках.

В текущем году на выставке Министерства обороны РФ на фестивале представлена 21 единица военной техники, а также задействовано порядка 100 человек личного состава. Посетители экспозиции, помимо робота-пожарного, смогут увидеть установку разминирования УР-77, антенный модуль Р-431АМ, самоходную артиллерийскую установку ИСУ-152, также представленные впервые и другие образцы техники.

Как пояснил представитель оборонного ведомства, на выставке представлена как современная, так и историческая военная техника, которую привезли из военно-патриотический парка "Патриот", расположенного в подмосковной Кубинке. "Историческая техника на ходу, она своим ходом заехала на трал в парке и самостоятельно спустилась с него на "Нашествии", - добавил собеседник агентства.