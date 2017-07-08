Кудрин: отношения России и США необходим новый старт



Алексей Кудрин. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Максим Блинов Алексей Кудрин. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Экс-министр финансов и глава совета фонда "Центр стратегических разработок" Алексей Кудрин считает встречу президентов РФ и США Путина и Трампа на полях G20 полезной, так как отношения двух стран нуждаются в новом старте.

Российско-американским отношениям нужен новый старт. Встреча президентов Путина и Трампа полезна

- Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 7 июля 2017 г.

Первая встреча Путина и Трампа состоялась в пятницу в Гамбурге, она продлилась почти 2 часа 20 минут.