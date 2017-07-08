Кудрин: отношения России и США необходим новый старт
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Алексей Кудрин. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Экс-министр финансов и глава совета фонда "Центр стратегических разработок" Алексей Кудрин считает встречу президентов РФ и США Путина и Трампа на полях G20 полезной, так как отношения двух стран нуждаются в новом старте.
Российско-американским отношениям нужен новый старт. Встреча президентов Путина и Трампа полезна
- Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 7 июля 2017 г.
Первая встреча Путина и Трампа состоялась в пятницу в Гамбурге, она продлилась почти 2 часа 20 минут.
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08.07.2017
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