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В Госдуме сочли конструктивной встречу Путина и Трампа

10.07.2017 РИА Новости 110 0
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Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
Президент РФ В. Путин принимает участие в саммите Группы двадцати в Гамбурге
Источник: © РИА Новости / Сергей Гунеев

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Член международного комитета Госдумы Елена Панина (ЕР) считает конструктивными итоги первой встречи президентов России и США и надеется, что достигнутые на ней договоренности будут реализованы.

"Хорошо, что такой разговор состоялся, хорошо, что достигли ключевых параметров по договоренностям. Очень важно теперь, чтобы это было реализовано", - сказала Панина РИА Новости.

Депутат обратила внимание на длительность встречи, которая продолжалась более двух часов. "Это говорит о том, что широкий круг вопросов затрагивался, и это говорит об очень конструктивном разговоре. И мы видим это по результатам. Действительно, достигнуты очень серьёзные договоренности по Сирии", - сказала парламентарий.

Кроме того, Панина указала на то, что стороны подтвердили приверженность "Минску-2".

"То, что подтвердили приверженность Минским соглашениям - это, в первую очередь, личная победа нашего президента и нашей дипломатии. Это означает, что процесс урегулирования пойдёт по тому пути, который был достигнут и намечен в Минске, это значит нахождение политических решений, это значит прекращение военных действий, это значит налаживание мирного диалога юго-востока Украины с Киевом", - сказала депутат.

По её словам, насколько получится достичь мирного урегулирования на Донбассе, "мы увидим в ближайшее время".

Как сообщил глава МИД России Сергей Лавров по итогам встречи двух лидеров, США и Россия договорились создать канал связи для продвижения урегулирования на Украине на основе Минских соглашений.
08.07.2017
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Сирия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
Путин Владимир

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