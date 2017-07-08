США не будут свергать Асада



Башар Асад

Источник: Reuters Башар АсадИсточник: Reuters

СМИ: США согласились оставить Асада во главе Сирии

Команда президента США Дональда Трампа готова отказаться от планов по свержению режима Башара Асада после разгрома ИГ в Сирии, выяснило американское издание The Daily Beast. Кроме того, в Вашингтоне согласны на нахождение российской военной полиции в зонах безопасности, созданных в рамках договоренностей России, Турции и Ирана.

Администрация Дональда Трампа допускает отказ от свержения режима Башара Асада после разгрома "Исламского государства" (запрещено в России) и поддержание зон безопасности в Сирии, как это предлагали "Россия и ее союзники", в том числе с использованием российских военных для их патрулирования. Об этом сообщает издание The Daily Beast со ссылкой на информированного высокопоставленного чиновника администрации США, чьи слова подтвердили еще два источника в Белом доме и один источник в конгрессе.

Госсекретарь Рекс Тиллерсон еще 5 июля заявил о готовности США изучить возможность использования совместных с Россией механизмов для стабилизации обстановки в Сирии, напоминает издание. Кроме того, на необходимости более тесной координации с Россией действий в Сирии уже несколько месяцев настаивают советники Трампа - от уволенного Майкла Флинна до Джареда Кушнера.

Позиция нынешней администрации президента США по отношению к Асаду менялась.

Во время предвыборных дебатов и сразу после избрания Трамп говорил, что скептически относится к сирийской оппозиции. В конце марта постпред США в ООН Никки Хейли уже заявляла, что отстранение Асада от власти больше не является приоритетом для США. Ситуация резко изменилась через несколько дней, после того как в сирийском Идлибе произошла газовая атака, которую в США интерпретировали как применение силами Асада отравляющих веществ. Трамп одобрил запуск ракет "Томагавк" по сирийской военной базе, где находились в том числе российские военные, которых однако предупредили больше чем за час до удара. Тогда Тиллерсон заявил, что будущее Сирии с Асадом у власти невозможно.

Новая стратегия США накануне встречи Трампа с Владимиром Путиным, на которой будет присутствовать Тиллерсон, должна обеспечить стабильность в Сирии после разгрома ИГ. В Вашингтоне полагают, что необходимо не допускать стычек между собой вооруженных группировок, которых поддерживают США и Россия. При этом США не будут передавать Асаду территории, освобожденные от ИГ, и не собираются задействовать свои войска для контроля территорий. США также планируют раскалывать союз России и Ирана, поддерживая Турцию.

В конце июня американский телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что авианосная ударная группа ВМС США в составе авианосца George H.W. Bush вместе с двумя эсминцами и двумя крейсерами с крылатыми ракетами, патрулирующая восточную часть Средиземного моря, а также самолеты ВВС США на территории нескольких соседних с Сирией государств были приведены в полную боевую готовность для возможного нанесения удара по правительственным силам.

По данным Пентагона, сирийские военные готовили химатаку на противников режима. О подготовке новой химической атаки властями Сирии заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

"США выявили потенциальную подготовку к очередной химической атаке режима Асада, которая, вероятнее всего, выльется в массовую гибель мирных жителей, в том числе невинных детей. Действия по подготовке похожи на те, которые режим проводил перед атакой 4 апреля 2017 года", - говорилось в сообщении.

Спайсер подчеркнул, что США находятся в Сирии для борьбы с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в России), однако "если Асад произведет еще одну массовую атаку с использованием химического оружия, он и его армия дорого заплатят за это".

При этом официальный представитель Госдепартамента США Хизер Ноерт заявила, что Белый дом не будет публично предоставлять доказательств такой информации.

"Доказательства не будут раскрываться, поскольку это относится к компетенции разведки. Вам всем известно, что иногда появляются вопросы, в детали которых мы не можем вдаваться, но они привлекают внимание правительства Соединенных Штатов на высшем уровне", - отметила она.

По словам Ноерт, власти США не станут верить заявлениям Дамаска об отсутствии приготовлений к проведению химатаки.

В начале недели стало известно, что поддерживаемые США "Демократические силы Сирии" начали штурм старого города Ракки - сирийской столицы ИГ. После разгрома джихадистов в этой провинции, а также в случае продолжения перемирия в зонах деэскалации, созданных по соглашению между Россией, Турцией и Ираном, в Сирии почти не останется территорий, не контролируемых ключевыми игроками конфликта.

Отдел "Армия"