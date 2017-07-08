На Тихоокеанском флоте стартовала контрольная проверка физподготовки
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Занятия по физической подготовке. Архивное фото
Источник: © Фото : предоставлено ВВО
ВЛАДИВОСТОК, 8 июл - РИА Новости. Контрольная проверка физической подготовки стартовала в управлениях и службах Тихоокеанского флота, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Владимир Матвеев.
По его словам, проверят подготовку всех категорий военнослужащих и качество управления физподготовкой в управлениях, отделах и службах.
"В ходе проверки военнослужащие выполняют упражнения на силу, выносливость, ловкость и быстроту, сдают зачеты в таких упражнениях, как челночный бег, подтягивание и выход силой на перекладине, отжимание, жим штанги лежа, кросс на дистанцию 1,3 или 5 километров, плавание на 50 и 100 метров кролем и брассом или ныряние под водой на максимальную длину", - отметил Матвеев.
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08.07.2017
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