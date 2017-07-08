Учения ВДВ на северо-западном направлении: длинные руки русского десанта



Военнослужащие на учениях ВДВ. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Пресс-служба ВДВ/Игорь Руденко Военнослужащие на учениях ВДВ. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Пресс-служба ВДВ/Игорь Руденко

ПОЛИГОН СТРУГИ КРАСНЫЕ (Псковская область), 7 июл - РИА Новости, Михаил Севастьянов. Учения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России на северо-западном направлении, активная фаза которых завершилась "разгромом противника" и парадом участвовавших в маневрах подразделений Ивановского, Ульяновского и Псковского соединений ВДВ, показали способность российских десантников оперативно перемещаться по воздуху на дальние расстояния, различными способами приземляться в незнакомой местности, быстро захватывать там особо важные объекты неприятеля и успешно вести боевые действия в отрыве от основных сил.

Парад итогов перед домашним десантированием

Активная фаза начавшихся 3 июля командно-штабных учений (КШУ) с участием подразделений гвардейских 98-й (Ивановской) воздушно-десантной дивизии, 31-й (Ульяновской) отдельной десантно-штурмовой бригады и 76-й (Псковской) десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск России завершилась в Псковской области. В ней участвовали 2,5 тысячи человек; было задействовано 500 единиц десантной техники; более 40 самолетов и вертолетов Воздушно-космических сил (ВКС) России, базирующихся на аэродромах Западного военного округа ВС РФ.

В пятницу на полигоне 76-й ДШД "Струги Красные" состоялся парад участников этих масштабных маневров, который принял руководитель КШУ начальник штаба - первый заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Николай Игнатов. Особо отличившиеся десантники были награждены перед началом прохождения подразделений торжественным маршем.

"В соответствии с планом возвращения войск личный состав будет парашютным способом десантироваться в Ульяновск и Иваново, а техника пойдет эшелоном", - сказал начштаба ВДВ России, добавив, что "для ВДВ нет такого слова, как перевозка войск - есть переброска войск комбинированным способом".

Он положительно оценил предварительные итоги учений, особенностью которых стало практическое десантирование боевой техники и личного состава парашютным способом на незнакомые площадки приземления; проведение ивановскими и ульяновскими десантниками наступательных, диверсионных действий и также маневренной обороны на незнакомых полигонах Западного военного округа. Десантники также отработали межвидовое взаимодействие и управление подразделениями при выполнении различного рода учебно-боевых задач.

Была достигнута основная цель маневров на северо-западном направлении: силовым способом разрешена учебная ситуация чрезвычайного и антитеррористического характера.

Кстати сказать, учениям пока не сыграли "отбой". Как пояснил начштаба ВДВ, они будут считаться завершенными, когда войска соберутся в пунктах постоянной дислокации, "оружие и техника - на местах, личный состав проверен".

Тревогу сыграли в понедельник

В понедельник Минобороны России сообщило, что "подразделения Ульяновского и Ивановского соединений ВДВ в рамках учения были подняты по тревоге". Им была поставлена задача выдвижения в районы сосредоточения и к аэродромам взлета для подготовки личного состава и боевой техники к применению в составе группировки войск быстрого реагирования.

Основные силы десанта сразу стали готовить технику для выхода в районы сосредоточения; передовые подразделения - для погрузки в самолеты Ил-76 на аэродромах взлета. Были проведены все необходимые мероприятия подготовки личного состава к практическому десантированию.

Во вторник передовые подразделения 98-й воздушно-десантной дивизии и 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ России завершили подготовку техники в воинских частях, совершили марши в районы сосредоточения, где развернули пункты управления с новейшими автоматизированными средствами управления, и на аэродромы - для последующей переброски подразделений по воздуху.

Активная фаза под Псковом

В среду ивановские и ульяновские десантники совершили перелет в Псковскую область, где приступили к выполнению учебно-боевой задачи во взаимодействии с подразделениями 76-й ДШД.

На площадку приземления Кислово и в район военного аэродрома близ города Остров из самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России была десантирована техника и сразу за ней - личный состав передовых отрядов. Перед высадкой десанта была проведена воздушная разведка объектов и позиций условного неприятеля, после которой самолеты оперативно-тактической авиации нанесли по ним массированный удар различными средствами огневого поражения.

"Противник" силами мобильных групп на высокопроходимых автомобилях встретил десантников в местах приземления. В условиях сильного огневого противодействия передовые отряды отбили многочисленные атаки, быстро расшвартовали десантированную технику, на ней захватили аэродромы для доставки сил десанта посадочным способом и приступили к выполнению следующей задачи.

На боевых машинах десанта БМД-2 передовые отряды ивановского и ульяновского соединений совершили многокилометровый марш по незнакомой местности и форсировали реку Великая. В течение ночи они вели разведку и маневренную оборону в тылу условного противника, отвлекая на себя его силы и средства.

В четверг в районы действий передовых отрядов подошли основные силы десанта, часть которого была высажена из вертолетов армейской авиации.

"Активная фаза учений 98-й воздушно-десантной дивизии и 31-й десантно-штурмовой бригады во взаимодействии с 76-й десантно-штурмовой дивизией завершилась проведением боевой стрельбы, в результате которой условный противник потерпел поражение", - сказал начштаба ВДВ России, отметив, что передовые отряды ведением маневренной обороны отвлекли на себя условного неприятеля.

По словам Игнатова, "после подхода основных сил нашего десанта по "противнику" был нанесен массированный огневой удар" авиацией, артиллерией и всеми средствами огневого поражения, которыми оснащены подразделения ВДВ.

"Андромеда" в реальном времени

На всех этапах учений десантники развертывали пункты управления с автоматизированными средствами управления и связи - это еще одна важная особенность учений ВДВ.

Как заявил руководитель КШУ, поступившая на оснащение Воздушно-десантных войск России автоматизированная система управления (АСУ) "Андромеда" позволяет командующему ВДВ в режиме реального времени видеть всю боевую обстановку до батальонного звена включительно.

Так, в ходе активной фазы маневров под Псковом была впервые применена новейшая машина управления П-230Т на базе автомобиля "Тигр", которая, по словам Игнатова, позволяет обеспечить пункту управления командующего ВДВ защищенную связь в режиме видеоконференции с командирами батальонов и дивизионов, находящимися непосредственно на поле боя.

Он отметил, что машина, поступившая в ВДВ России в июне 2017 года, оснащена современным телекоммуникационным оборудованием и позволяет обеспечить защищенную телефонную, видеоконференцсвязь и электронную переписку не только на стоянке, но и в движении.

Автоматизированные рабочие места на "Тигре" дают возможность командованию ВДВ видеть оперативную обстановку в зоне боевых действий в режиме реального времени, а командирам подразделений - быстро передавать наверх боевые донесения.