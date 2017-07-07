Эсминец "Аргентина". Беда не ходит одна



Эскадренный миноносец La Argentina ВМС Аргентины

Источник: ukdefencejournal.org.uk Эскадренный миноносец La Argentina ВМС АргентиныИсточник: ukdefencejournal.org.uk

Эскадренный миноносец La Argentina ВМС Аргентины получил повреждения при причаливании, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на ukdefencejournal.org.uk (6 июля).

Головной эсминец "Альмиранте Браун" терпит недостаток запчастей, имеет проблемы с силовой установкой, истек срок хранения боеприпасов. В 2012 году на "Аргентине" случилась крупная авария, в результате чего эсминец редко выходил в море. Источники отмечают, что эти четыре эсминца не имеют вообще никакого исправного вооружения.

Также большие проблемы имеют подводные силы флота, несмотря на недавнюю модернизацию субмарин. В 2015 году экипажи подлодок провели под водой всего 19 часов, тогда как нормой считается 190 суток. Не лучше дела в армии - ее вооружение и техника застыли на уровне 1970-х, кроме того, наблюдается нехватка даже такого оружия. ВВС Аргентины по праву называет "коллекцией устаревших самолетов" (также родом из 1970-х годов), летная годность авиапарка ниже всякой критики.