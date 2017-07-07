Шипулин и Волков испытали новые биатлонные винтовки от "Калашникова"
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Антон Шипулин
Источник: Спортбокс
Ранее гендиректор концерна Алексей Криворучко сообщил в интервью ТАСС, что "Калашников" существенно доработал биатлонную винтовку - были улучшены ее точность, надежность и эргономика
МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Члены сборной России по биатлону Антон Шипулин и Алексей Волков протестировали новейшие винтовки "БИ-7-7", произведенные концерном "Калашников" (входит в Ростех). Об этом в пятницу сообщила ТАСС директор по коммуникациям концерна София Иванова.
"Трехкратный чемпион мира по биатлону и двукратный призер Олимпийских игр Иван Черезов (ныне - директор по спортивным проектам Концерна "Калашников") привез первые образцы новой биатлонной винтовки "БИ-7-7", чтобы члены сборной России Антон Шипулин и Алексей Волков протестировали оружие и поделились своим впечатлением о разработке Ижмаша", - сказала Иванова.
"Оружие хорошее, понятно, что оно только выходит и есть какие-то мелкие недочеты, но я думаю, что вы в концерне "Калашников" с этим быстро разберетесь, а в принципе мне очень понравилось", - оценил винтовку Шипулин.
По словам Ивановой, после испытаний, которые прошли на территории УСБ "Динамо" в Екатеринбурге, Черезов побеседовал с Шипулиным о винтовках, а также о подготовке к предстоящему сезону, Олимпиаде-2018 и работе с тренером Андреем Крючковым.
Ранее генеральный директор концерна Алексей Криворучко сообщил в интервью ТАСС, что "Калашников" существенно доработал биатлонную винтовку. По его словам, в винтовке улучшены точность, надежность, эргономика, а также прицельные приспособления.
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07.07.2017
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