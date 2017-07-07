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ВКС досрочно получили два арктических вертолета "Терминатор"

10.07.2017 РИА Новости 146 0
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Вертолеты Ми-8 АМТШ. Архивное фото
Вертолеты Ми-8 АМТШ. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" досрочно передал Воздушно-космическим силам России два арктических военных вертолета Ми-8АМТШ-ВА, сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Неофициально вертолет Ми-8АМТШ называют "Терминатор", под таким названием его прототип демонстрировался на авиасалоне в британском Фарнборо. Военный Ми-8АМТШ-ВА является модификацией этого вертолета для условий Арктики.

"На Улан-Удэнском авиационном заводе (входит в состав "Вертолетов России") состоялась торжественная церемония досрочной передачи двух вертолетов Ми-8АМТШ-ВА для арктической группировки войск представителям ВКС РФ. "Арктический" Ми-8АМТШ-ВА был создан специально для обеспечения эксплуатации в северных регионах страны при температурах до минус 60°С", - говорится в сообщении.

По словам гендиректора компании Андрея Богинского, ряд наработок, опробованных на военном арктическом вертолете, уже внедряется на гражданских моделях вертолетной техники. По сравнению с базовой версией Ми-8АМТШ-В новый арктический вертолет Ми-8АМТШ-ВА имеет ряд конструктивных особенностей. Среди главных особенностей арктической версии - наличие уникальной системы подогрева агрегатов трансмиссии, благодаря которой при отрицательных температурах до -60 градусов Цельсия возможен оперативный запуск двигателей вертолета при базировании на открытом воздухе.

Кроме того, для полетов в условиях местности, где нет ориентиров, и полярной ночи на машине установлено новейшее навигационное и радиооборудование, в том числе цифровой автопилот и инерциальная система навигации, работающая при отсутствии спутниковых сигналов. Дальность полета вертолета при установке дополнительных баков превышает 1400 километров, а продолжительность полета более 7 часов.

Применение технических решений, реализованных на арктическом вертолете Ми-8АМТШ-ВА, для вертолетов гражданского назначения в арктической зоне и северных широтах (в частности компаний нефтегазового сектора, геологоразведки, транспорта и других предприятий) позволит значительно улучшить их летно-технические и эксплуатационные характеристики, а также безопасность полетов и эффективность применения.

Вертолет "Терминатор" предназначен для транспортировки личного состава и грузов, может нести на себе вооружение, использоваться для спасательных операций. По данным СМИ, Ми-8АМТШ был принят на вооружение российской армии в 2009 году. Военно-транспортный вертолет Ми-8АМТШ, по оценкам экспертов, имеет высокие летно-технические характеристики, отличается надежностью и простотой эксплуатации, способен решать широкий круг задач, может эффективно применяться в различных климатических зонах, в любых погодных условиях, в любое время суток.
07.07.2017
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принадлежат РИА Новости
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БМПТ Рамка-99
Ми-8
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Проекты
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