СМИ узнали об отставке генерала, отвечавшего за хранение ядерного оружия
|
|
Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Михаил Фомичев
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент Владимир Путин освободил от должности начальника 12-го главного управления Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Сыча, отвечавшего за хранение и обслуживание всех ядерных боеприпасов, пишет газета "Коммерсант".
По данным издания, отставка состоялась по просьбе самого генерала, сославшегося на проблемы со здоровьем. Временно исполняющим обязанности главы ГУМО назначен заместитель Сыча - генерал-майор Игорь Колесников.
Источники "Коммерсанта" отметили, что генерал Сыч зарекомендовал себя руководителем, сумевшим наладить бесперебойную работу главка: за время его работы (с 2010 года) на арсеналах не было зафиксировано ни одного серьезного ЧП.
Двенадцатое ГУМО - центральный орган военного управления по реализации военной ядерно-технической политики государства и ядерного обеспечения Вооруженных сил. Контролирует разработки и испытания ядерных боеприпасов, организует их хранение и эксплуатацию, ведет учет и планирование, говорится на сайте военного ведомства.
|
07.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
10.07.2017 Бункеры Путина. Доклад Пентагона о мощи России
16.06.2017 Удобная угроза: зачем США новая антироссийская стратегия нацбезопасности
07.06.2017 В 80-х обещали безъядерный мир, но путинская Россия решила иначе: "разрушила все перспективы Горбачева и Рейгана" (Yle, Финляндия)
22.05.2017 Ядерный психоз крепчает
22.05.2017 Ким Чен Ын запустил НЛО
24.04.2017 Померились танками: Сухопутные войска России признаны лидером
07.04.2017 CТРАТКОМ в конгрессе США предлагает "дожать" Россию силой
29.03.2017 Россия против НАТО (iDNES.cz, Чехия)