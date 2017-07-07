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СМИ узнали об отставке генерала, отвечавшего за хранение ядерного оружия

10.07.2017 РИА Новости 234 0
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Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
Командный пункт управления учений войск ПВО. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Михаил Фомичев

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент Владимир Путин освободил от должности начальника 12-го главного управления Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Сыча, отвечавшего за хранение и обслуживание всех ядерных боеприпасов, пишет газета "Коммерсант".

По данным издания, отставка состоялась по просьбе самого генерала, сославшегося на проблемы со здоровьем. Временно исполняющим обязанности главы ГУМО назначен заместитель Сыча - генерал-майор Игорь Колесников.

Источники "Коммерсанта" отметили, что генерал Сыч зарекомендовал себя руководителем, сумевшим наладить бесперебойную работу главка: за время его работы (с 2010 года) на арсеналах не было зафиксировано ни одного серьезного ЧП.

Двенадцатое ГУМО - центральный орган военного управления по реализации военной ядерно-технической политики государства и ядерного обеспечения Вооруженных сил. Контролирует разработки и испытания ядерных боеприпасов, организует их хранение и эксплуатацию, ведет учет и планирование, говорится на сайте военного ведомства.
07.07.2017
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