В Кремле ответили на слова Трампа о "дестабилизирующих" действиях России
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Вид на Спасскую башню и Колокольню Ивана Великого в Москве. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Евгения Новоженина
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Москва не согласна с заявлениями президента США Дональда Трампа, который ранее заявил о дестабилизирующих действиях России в Восточной Европе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В четверг Трамп находится с официальным визитом в Польше. После переговоров с польским президентом Анджеем Дудой американский лидер осудил действия России в восточноевропейских странах, не приведя конкретных примеров.
"Мы не согласны с таким подходом", - заявил Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова президента США.
В НАТО неоднократно говорили, что Москва представляет угрозу для стран Восточной Европы. В июле 2016 года было принято решение "об укреплении восточного фланга", для этого альянс намерен разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по международному батальону. Их формирование взяли на себя Великобритания, Германия, Канада и США.
Российские власти не раз подчеркивали, что Москва не намерена нападать на какого-либо из членов альянса. По словам главы МИД Сергея Лаврова, в НАТО это понимают и лишь пользуются поводом, чтобы разместить больше войск в районе российских границ.
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06.07.2017
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