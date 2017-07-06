Путин уволил восемь генералов из МВД, МЧС и ФСИН
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Владимир Путин. Архивное фото
Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин снял с должностей восемь генералов из структур МВД, МЧС и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. О причинах кадровых изменений не сообщается.
Должностей, в частности, лишились:
- первый заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД генерал-майор полиции Андрей Андреев,
- начальник Контрольно-ревизионного управления МВД генерал-майор внутренней службы Евгений Барикаев,
- начальник Главного управления МЧС по Свердловской области генерал-майор Андрей Зеленский,
- начальник Главного управления МВД по Кемеровской области генерал-лейтенант полиции Юрий Ларионов,
- министр внутренних дел по Республике Тыва генерал-майор полиции Александр Лобанов,
- начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Смирнов,
- замначальника Главного управления МВД по Кемеровской области - начальник главного следственного управления генерал-майор Владимир Шепель,
- первый замначальника Следственного департамента МВД генерал-лейтенант Юрий Шинин.
Президент также отправил в отставку прокурора Республики Бурятия Валерия Петрова и первого замдиректора Федеральной службы судебных приставов Сергея Сазанова.
Одновременно своим указом Путин назначил на должность статс-секретаря - заместителя главы МЧС Олега Баженова. Замдиректора департамента гражданской защиты ведомства стал Владислав Гадеев, первым замглавы Национального центра управления в кризисных ситуациях - Игорь Кутровский, начальником ГУ МЧС по Брянской области - Вадим Уваркин.
Замглавы Федеральной службы судебных приставов - заместителем главного судебного пристава назначена Ольга Помигалова, замглавы ФСИН - Александр Хабаров.
Начальником управления МВД по Вологодской области стал Виктор Пестерев, первым замглавы следственного управления СК России по Хабаровскому краю - Илья Соловых.
Путин также назначил ряд прокуроров. Так, прокурором Тывы стал Александр Боровков, Новгородской области - Андрей Гуришев, Костромской области - Владимир Тюльков. Вместо Тюлькова Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру возглавил Сергей Забатурин. Прокуроры назначены на пятилетние сроки.
Предыдущие масштабные перестановки в силовых ведомствах прошли весной. Тогда Путин снял с должностей ряд генералов Следственного комитета, МЧС, МВД и ФСИН.
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06.07.2017
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