Путин уволил восемь генералов из МВД, МЧС и ФСИН



Владимир Путин. Архивное фото

Источник: © РИА Новости / Михаил Климентьев Владимир Путин. Архивное фотоИсточник: © РИА Новости / Михаил Климентьев

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин снял с должностей восемь генералов из структур МВД, МЧС и Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. О причинах кадровых изменений не сообщается.

Должностей, в частности, лишились:

первый заместитель начальника Главного управления на транспорте МВД генерал-майор полиции Андрей Андреев,

начальник Контрольно-ревизионного управления МВД генерал-майор внутренней службы Евгений Барикаев,

начальник Главного управления МЧС по Свердловской области генерал-майор Андрей Зеленский,

начальник Главного управления МВД по Кемеровской области генерал-лейтенант полиции Юрий Ларионов,

министр внутренних дел по Республике Тыва генерал-майор полиции Александр Лобанов,

начальник Главного управления ФСИН по Ростовской области генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Смирнов,

замначальника Главного управления МВД по Кемеровской области - начальник главного следственного управления генерал-майор Владимир Шепель,

первый замначальника Следственного департамента МВД генерал-лейтенант Юрий Шинин.

Президент также отправил в отставку прокурора Республики Бурятия Валерия Петрова и первого замдиректора Федеральной службы судебных приставов Сергея Сазанова.

Одновременно своим указом Путин назначил на должность статс-секретаря - заместителя главы МЧС Олега Баженова. Замдиректора департамента гражданской защиты ведомства стал Владислав Гадеев, первым замглавы Национального центра управления в кризисных ситуациях - Игорь Кутровский, начальником ГУ МЧС по Брянской области - Вадим Уваркин.

Замглавы Федеральной службы судебных приставов - заместителем главного судебного пристава назначена Ольга Помигалова, замглавы ФСИН - Александр Хабаров.

Начальником управления МВД по Вологодской области стал Виктор Пестерев, первым замглавы следственного управления СК России по Хабаровскому краю - Илья Соловых.

Путин также назначил ряд прокуроров. Так, прокурором Тывы стал Александр Боровков, Новгородской области - Андрей Гуришев, Костромской области - Владимир Тюльков. Вместо Тюлькова Московскую межрегиональную транспортную прокуратуру возглавил Сергей Забатурин. Прокуроры назначены на пятилетние сроки.

Предыдущие масштабные перестановки в силовых ведомствах прошли весной. Тогда Путин снял с должностей ряд генералов Следственного комитета, МЧС, МВД и ФСИН.