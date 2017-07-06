Россия заинтересована в возобновлении диалога с Францией в формате "2+2"
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Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Париж
Источник: © РИА Новости / Ирина Калашникова
ПАРИЖ, 6 июл - РИА Новости. Россия заинтересована в возобновлении диалога в формате "2+2" с Францией, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Заинтересованы мы в том, чтобы другие механизмы нашего взаимодействия, которые были созданы какое-то время назад, заработали в полной мере. Это и межправительственная комиссия под председательством двух премьер-министров, это и большая межпарламентская комиссия, это и совет сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны, так называемый формат "2+2", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом.
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06.07.2017
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