Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ФПИ проведет первые соревнования "роящихся" беспилотников

07.07.2017 РИА Новости 140 0
0
Понравилась новость?
 0
Игорь Денисов
Игорь Денисов
Источник: Фонд перспективных исследований

МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Фонд перспективных исследований (ФПИ) проведет первые соревнования "роящихся" беспилотников, которые будут самостоятельно решать поставленные им задачи, заявил РИА Новости заместитель генерального директора - руководитель направления физико-технических исследований ФПИ Игорь Денисов.

"В настоящее время ФПИ разрабатывает программу соревнований для автономных дронов, в том числе объединенных в группы по принципу роевого управления. Ожидается, что уже в ближайшие годы автономные дроны смогут соревноваться в решении различных задач не только под управлением человека-оператора, но также выступая самостоятельно", - сказал Денисов.

При этом беспилотники смогут конкурировать с человеком, в том числе в тех задачах, которые сегодня способен решать только сам человек.

"Область ближайшего развития беспилотных летательных аппаратов - это все, что связано с искусственным интеллектом: технологии технического зрения, вопросы распределенного управления в группе дронов, эффективное выполнение задач аппаратами, которые самостоятельно координируются между собой, обмениваются информацией и решают общую задачу", - добавил собеседник агентства.

В августе 2017 года в рамках международного военно-технического форума "Армия-2017" пройдет второй чемпионат по дрон-биатлону, на котором операторы малых беспилотников будут соревноваться в умении управлять дронами. Первый дрон-биатлон провели в 2016 году Минобороны и ФПИ. В 2017 году количество номинаций будет расширено, а задания для беспилотников станут более сложными, обещают в ФПИ.

"Если ранее дроны соревновались в стрельбе по условным мишеням, то на этот раз мишени будут закреплены на реальных объектах боевой техники. Беспилотники должны будут проходить сложные трассы с препятствиями на высокой скорости, а также выполнять задания в условиях затрудненной доступности мишеней", - рассказали в фонде.

Кроме того, будет расширен список номинаций и снят ряд ограничений по техническим характеристикам беспилотников: сегодня разработчики используют для их создания различные платформы и материалы, что позволяет создавать действительно уникальные аппараты. Проведение соревнований, в частности, в формате дрон-биатлона позволяет выделить наиболее перспективные решения и идеи, а также создать возможности для их развития.

Как и в прошлом году, чемпионат станет соревнованием не автономных беспилотников, а операторов БПЛА.

"Профессиональных операторов дронов сегодня практически нет: в соревнованиях участвует в основном увлеченная молодежь. Между тем в реальных условиях от операторов дронов требуется умение не только управлять дроном, но также одновременно решать другие важные и нужные задачи: обнаруживать и распознавать цель, решать информационные задачи, принимать решения, связанные с применением огня, определять нанесенный ущерб", - отметил Денисов.

По его словам, в ближайшем будущем дроны будут обладать все большей автономностью, и задачи оператора сократятся: в основном они будут заключаться в корректной постановке задач группе беспилотников.

"Когда речь идет о полетах дронов на большие расстояния и о транспортировке грузов, актуален также вопрос энергообеспечения аппаратов. В перспективе для этих целей могут использоваться технологии использования солнечной энергии, топливные элементы, водородная энергетика. Немалое внимание уделяется экономическим аспектам, в частности, вопросам создания функциональных недорогих дронов", - заключил Денисов.
05.07.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
ФПИ
Проекты
AI
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.07 06:29
  • 2
Горбачев: РФ и США надо восстанавливать систему контроля ядерных вооружений
  • 07.07 03:39
  • 2
Несбывшиеся надежды белорусского ВПК
  • 07.07 02:56
  • 7
Эксперт: "Антонов" мечется, но его самолеты уже никому не нужны
  • 07.07 01:41
  • 44
DM сравнила российского солдата будущего со штурмовиком из "Звездных войн"
  • 06.07 22:44
  • 2
Авиасалон Ле Бурже демонстрирует новые тенденции боевой авиатехники
  • 06.07 22:15
  • 16
Анатолий Сердюков возглавил совет директоров "Роствертола"
  • 06.07 22:05
  • 1
Тихоокеанский флот провел пуск из ракетного комплекса "Бастион"
  • 06.07 21:33
  • 41
Глава Ростеха предложил президенту ключевые шаги по развитию промышленности
  • 06.07 20:29
  • 82
Тепловое оружие и природа тепла
  • 06.07 19:25
  • 26
Новейший танк "Армата" защищен от любых существующих сейчас снарядов
  • 06.07 18:48
  • 16
F-16 еще на 40 лет? Но это глупость - индийский ветеран
  • 06.07 16:36
  • 2
Бесполетные регионы
  • 06.07 16:11
  • 4
Рогозин: судостроительные заводы Крыма способны производить все корабли для ЧФ
  • 06.07 15:13
  • 79
Перспективный эсминец "Лидер" начнут строить в 2025 году
  • 06.07 11:56
  • 126
Алексей Рахманов: проект эсминца "Лидер" претерпит серьезные изменения
другие обсуждаемые темы