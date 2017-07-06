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Монгольские летчики прошли подготовку в учебном центре "Вертолетов России"

07.07.2017 Ростех 87 0
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Тренажер Ми-171
Тренажерный комплекс вертолета Ми-171
Источник: http://www.uuaz.ru/

В учебном центре Улан-Удэнского авиационного завода (У-УАЗ]), входящего в холдинг "Вертолеты России", прошли обучение пилоты вертолетов типа Ми-8/171 ВВС Монголии. Летчики завершили курс в объеме 48 часов на комплексном тренажере вертолета Ми-171.

Монгольские летчики, по словам преподавательского состава центра, продемонстрировали в ходе обучения профессионализм, показали высокие результаты.

Как сообщили в холдинге, сегодня в парке монгольских компаний и ведомств находятся более десяти вертолетов Ми-8, Ми-8АМТ, Ми-171 и Ми-171Е.

"Полный спектр услуг дополнительной подготовки летного и инженерно-технического состава, который мы предоставляем эксплуатантам российской вертолетной техники, позволяет оптимизировать их затраты на обязательные регулярные курсы переподготовки экипажей", – отметил управляющий директор У-УАЗ Леонид Белых.

Авиационный учебный центр У-УАЗ специализируется на повышении квалификации летного и инженерно-технического персонала и его переподготовке на вертолеты Ми-8АМТ, Ми-171Е, Ми-171, Ми-8АМТШ и Ми-171Ш. Здесь создан полный цикл обучения специалистов, проводится теоретическая, тренажерная и летная подготовка, в том числе на вертолетах заказчика.

Тренажер вертолета Ми-171 позволяет отрабатывать весь спектр задач пилотирования и навигации в различных режимах полета, в любых метеоусловиях. Учебные полеты на тренажере максимально приближены к полетам на реальном вертолете. Также на тренажере возможно отработать действия экипажа при допущении ошибок в пилотировании вертолетом, в случае отказа авиационной техники и в других нештатных ситуациях.

В 2016 году авиационный учебный центр У-УАЗ подготовил более 350 иностранных и российских экипажей вертолетов Ми-171. Среди обучившихся в центре иностранных авиационных специалистов – представители Перу, Казахстана, Монголии, Анголы, Вьетнама, Бангладеш.
06.07.2017
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Ангола
Бангладеш
Вьетнам
Казахстан
Монголия
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